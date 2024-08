Ngổn ngang dự án xử lý môi trường

Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Dự án Xử lý môi trường) được triển khai xây dựng tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà từ năm 2018. Dự án có tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn gần 86 tỉ đồng, do Ban Quản lý (BQL) Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2022.



Nhiều hạng mục chậm trễ

Mục tiêu đầu tư của dự án này là giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà và một phần TP Huế, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường bền vững và phục hồi sinh thái. Trong giai đoạn 1, dự án có công suất xử lý 150 tấn rác/ngày.

Đi dọc Tỉnh lộ 16 với đầy "ổ voi", "ổ gà" do tác động của những phương tiện chở đất cát, vật liệu xây dựng, chúng tôi đến khu vực triển khai Dự án Xử lý môi trường. Những tưởng sau 6 năm thi công - vượt quá thời gian dự kiến hoàn thành, dự án này đã cơ bản hoàn tất song công trình vẫn ngổn ngang với nhiều hạng mục chậm trễ tiến độ.

Theo BQL Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Dự án Xử lý môi trường gồm 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 8 do Công ty TNHH Tân Bảo Thành thực hiện. Gói thầu số 19 do liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh - Công ty TNHH Tân Bảo Thành - Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Miền Trung thực hiện. Gói thầu số 22 do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh thực hiện.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc BQL Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết các gói thầu xây lắp đến nay đạt khoảng 80% khối lượng hợp đồng; giải ngân được trên 50 tỉ đồng, trong đó phần xây lắp là gần 42 tỉ đồng. Trong năm 2024, dự án chưa được bố trí vốn.

Phần còn lại chưa thi công chủ yếu tập trung ở 2 ô chôn lấp rác, hồ điều hòa, hồ chỉ thị sinh học và thiết bị xử lý nước thải. Đây là các hạng mục chính để vận hành bãi xử lý rác Hương Bình. Vì vậy, dự án chưa thể hoàn thành theo kế hoạch.

Theo ông Ngọc, dù thời gian thi công các gói thầu đã hết sau nhiều lần được gia hạn song tiến độ vẫn chưa bảo đảm. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh đã không quyết liệt triển khai thi công theo đúng tiến độ hợp đồng. BQL dự án đã tiến hành xử phạt các nhà thầu chậm tiến độ thi công với tổng số tiền trên 783 triệu đồng.

"Nhà thầu Thiên Phát Thịnh không còn khả năng tiếp tục triển khai thi công đối với phần xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị phục vụ vận hành bãi rác. Vì vậy, BQL dự án đã kiến nghị cấp có thẩm quyền cho phép chấm dứt hợp đồng đối với công ty này; lập thủ tục để chuyển phần khối lượng còn lại cho nhà thầu khác" - ông Ngọc thông tin.

Tiếp tục xin... gia hạn!

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu BQL Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị nhanh chóng hoàn tất hệ thống xử lý nước thải của Dự án Xử lý môi trường để đưa vào vận hành.

Dự án Xử lý môi trường sẽ là nơi tiếp nhận, xử lý nước thải từ Dự án Xây dựng khu xử lý phân bùn, do SIAAP và AIMF (Pháp) tài trợ, tại Khu Xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình. Do đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo cần rà soát lại công nghệ, công suất xử lý nước rỉ rác ở Dự án Xử lý môi trường cho bảo đảm phù hợp để tiếp nhận nước thải từ hệ thống xử lý phân bùn.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, việc san nền tại Dự án Xử lý môi trường dựa vào nguyên tắc cân bằng đào đắp, vật liệu đắp nền được tận dụng hoàn toàn tại chỗ. Tuy nhiên, vật liệu tại một số khu vực có tính dính kết kém, gây khó khăn trong khâu san đắp nền các hạng mục và nền đường, nhất là khu vực nền đắp cao tại ô số 3.

Ông Đặng Quang Ngọc cho biết hiện nay, rác thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hầu hết đều tập trung đến Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở thị xã Hương Thủy (công suất 600 tấn/ngày đêm). Khối lượng rác còn lại có thể được vận chuyển đến bãi rác Hương Bình - Dự án Xử lý môi trường chủ yếu là từ huyện Phong Điền với khoảng 40-50 tấn/ngày. Đến nay, vẫn chưa xác định được chính xác lượng rác được vận chuyển đến bãi này.

Theo ông Ngọc, ngày 29-1-2024, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn yêu cầu BQL Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tiếp tục đầu tư hoàn thành Dự án Xử lý môi trường. Vì vậy, BQL dự án đang xin chủ trương của UBND tỉnh về việc gia hạn đến hết quý II/2025, các nhà thầu phải hoàn thành thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1.