Ngóng sổ hồng: Quýt làm cam chịu!

Gửi đơn phản ánh đến Báo Người Lao Động, cư dân chung cư nhà ở xã hội Topaz Home (102 Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM), mong sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) để bảo đảm quyền lợi.

Lời khẩn cầu từ hàng ngàn hộ dân

Đã hơn 6 năm kể từ khi nhận bàn giao, 1.172 hộ dân tại chung cư Topaz Home do Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều (Công ty Thuận Kiều) làm chủ đầu tư vẫn chưa được cấp sổ hồng, dù đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Tình trạng này khiến cư dân vô cùng lo lắng, bất an về mặt pháp lý.

Trong đơn, cư dân cho biết đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể từ chủ đầu tư. Bên cạnh việc chậm cấp sổ hồng, ban quản trị còn tố cáo chủ đầu tư chưa bàn giao đủ quỹ bảo trì, thiếu hụt diện tích bãi giữ xe khiến người dân phải để xe ngoài trời. Nghiêm trọng hơn, chủ đầu tư còn bị cho là chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường, xử lý nước thải và tự ý ngăn một số lối đi chung, ảnh hưởng đến an toàn phòng cháy chữa cháy.

Cư dân tha thiết kiến nghị chính quyền sớm vào cuộc, kiểm tra toàn diện dự án và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm, công bố lộ trình giải quyết rõ ràng để họ sớm ổn định cuộc sống.

Cũng liên quan tới chủ đầu tư là Công ty Thuận Kiều, ban quản trị chung cư Topaz Home 2 - Block B (phường Tăng Nhơn Phú) gửi đơn đến UBND TP HCM và cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết hàng loạt vấn đề.

Theo đó, ban quản trị kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý sai phạm của chủ đầu tư, buộc bàn giao đầy đủ quỹ bảo trì; có biện pháp kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư để thu hồi quỹ bảo trì, bàn giao cho ban quản trị (theo quyết định cưỡng chế 9987/2024 của UBND TP Thủ Đức cũ). Bên cạnh đó, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM có hình thức xử lý/chế tài hoặc phối hợp các đơn vị liên quan buộc chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Chung cư Topaz Home

Nhanh chóng gỡ vướng

Mới đây, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM Nguyễn Toàn Thắng đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác 5013, làm việc với một số chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho cư dân, trong đó có chung cư Topaz Home.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, năm 2016, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư với diện tích 14.770 m² để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Dự án được nghiệm thu hoàn thành từ năm 2019. Đến năm 2020, UBND TP HCM đã có quyết định cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hậu quả do vi phạm quy định kinh doanh bất động sản tại khối C của chung cư. Do là dự án nhà ở xã hội nên được miễn tiền sử dụng đất (101 tỉ đồng).

Tại buổi làm việc, đại diện chủ đầu tư cho biết đã bàn giao 70% phí bảo trì cho ban quản trị và dự kiến sẽ hoàn tất phần còn lại trong tháng 10. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm xây dựng.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh cần sớm cấp sổ hồng cho cư dân để tránh khiếu kiện kéo dài. Theo đó, sở yêu cầu làm rõ diện tích được miễn tiền sử dụng đất và diện tích được cấp sổ hồng. Phòng Kinh tế đất sẽ có văn bản gửi cơ quan thuế về phần diện tích này. Đồng thời, chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện giấy phép môi trường và bàn giao hết quỹ bảo trì còn lại.

"Nóng" chuyện quỹ bảo trì Báo Người Lao Động cũng nhận được đơn của cư dân chung cư Mỹ An (phường Hiệp Bình) phản ánh tình trạng ban quản trị cũ chậm bàn giao quỹ bảo trì cho ban quản trị mới. Cụ thể, ban quản trị cũ trong 3 năm không tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên, đồng thời tự ý thay đổi đơn vị quản lý vận hành mà không thông qua ý kiến cư dân. Ngoài ra, thang máy thường xuyên hư hỏng, ngưng hoạt động nhưng việc bảo trì chậm trễ, gây bất tiện lớn cho người dân. Theo Sở Xây dựng TP HCM, toàn thành phố hiện có 413 chung cư đã bàn giao quỹ bảo trì và 163 chung cư chưa thực hiện việc này. Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP HCM giao Sở Tài chính hướng dẫn xử lý trường hợp chủ đầu tư bị bắt hoặc đang thi hành án tù, nhằm xác định người đại diện pháp luật để tiếp tục thực hiện trách nhiệm. Đồng thời, kiến nghị Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục cưỡng chế, kê biên tài sản của chủ đầu tư để thu hồi kinh phí bảo trì bàn giao lại cho ban quản trị.



