Ngũ Hành Sơn chờ ngày khoác áo mới

Tháng 7-2023, Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi với quy mô gần 105 ha.

Quy hoạch gồm 7 nhóm dự án, phân kỳ đầu tư từ năm 2023 đến 2050, được xem là "bản đồ tổng thể" nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản quan trọng bậc nhất của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác thực hiện quy hoạch đang gặp nhiều áp lực do khối lượng công việc lớn, tiến độ một số hạng mục phải điều chỉnh. Việc tổ chức thực hiện còn phát sinh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bảo tồn và chỉnh trang danh thắng.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại phường Ngũ Hành Sơn - khu vực trung tâm của nhiều dự án thành phần. Riêng Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn đã có 1.612 hồ sơ giải tỏa, trong đó 1.175 hồ sơ đất ở và 437 hồ sơ đất nông nghiệp. Đến nay, mới có 914 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn 698 hồ sơ chưa hoàn tất.

Đáng chú ý, tổng kinh phí bồi thường của dự án đã vượt 506 tỉ đồng; trong đó hơn 406 tỉ đồng đã được chi trả cho người dân. Nhưng để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, dự án vẫn cần thêm hơn 999 tỉ đồng, cho thấy áp lực rất lớn về nguồn lực tài chính cũng như tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Về tiến độ triển khai các dự án thành phần, ông Nguyễn Hữu Nhật - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng - cho biết theo Quyết định 822, đơn vị được giao thực hiện 4 dự án thuộc nhóm 3 và nhóm 6. Các dự án này bao gồm tôn tạo giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực bảo vệ I; xây dựng các khu chức năng và công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Ban đang hoàn thiện dự thảo để trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà thầu trong công tác GPMB, đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đặc biệt chỉ đạo Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn phải hoàn thành GPMB hạng mục tháp chuông trước ngày 20-1-2026; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Thực tế cho thấy, Ngũ Hành Sơn không chỉ là di sản đặc biệt mà còn là không gian sống, sinh kế của hàng ngàn hộ dân. Quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hài hòa giữa bảo tồn di tích và tạo được sự đồng thuận xã hội. Điều này đòi hỏi TP Đà Nẵng cần quyết liệt, thực chất hơn nữa trong việc triển khai quy hoạch Ngũ Hành Sơn theo hướng bền vững, lâu dài.