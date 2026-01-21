HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Ngũ Hành Sơn chờ ngày khoác áo mới

Bài và ảnh: Hải Định

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại phường Ngũ Hành Sơn - khu vực trung tâm của nhiều dự án thành phần.

Tháng 7-2023, Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 822/QĐ-TTg về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi với quy mô gần 105 ha.

Quy hoạch gồm 7 nhóm dự án, phân kỳ đầu tư từ năm 2023 đến 2050, được xem là "bản đồ tổng thể" nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản quan trọng bậc nhất của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác thực hiện quy hoạch đang gặp nhiều áp lực do khối lượng công việc lớn, tiến độ một số hạng mục phải điều chỉnh. Việc tổ chức thực hiện còn phát sinh tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bảo tồn và chỉnh trang danh thắng.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại phường Ngũ Hành Sơn - khu vực trung tâm của nhiều dự án thành phần. Riêng Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn đã có 1.612 hồ sơ giải tỏa, trong đó 1.175 hồ sơ đất ở và 437 hồ sơ đất nông nghiệp. Đến nay, mới có 914 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn 698 hồ sơ chưa hoàn tất.

Đáng chú ý, tổng kinh phí bồi thường của dự án đã vượt 506 tỉ đồng; trong đó hơn 406 tỉ đồng đã được chi trả cho người dân. Nhưng để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB, dự án vẫn cần thêm hơn 999 tỉ đồng, cho thấy áp lực rất lớn về nguồn lực tài chính cũng như tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ngũ Hành Sơn chờ ngày khoác áo mới - Ảnh 1.

Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn

Về tiến độ triển khai các dự án thành phần, ông Nguyễn Hữu Nhật - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng - cho biết theo Quyết định 822, đơn vị được giao thực hiện 4 dự án thuộc nhóm 3 và nhóm 6. Các dự án này bao gồm tôn tạo giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu vực bảo vệ I; xây dựng các khu chức năng và công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích, triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Ban đang hoàn thiện dự thảo để trình UBND TP phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và nhà thầu trong công tác GPMB, đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp đồng bộ, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đặc biệt chỉ đạo Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn phải hoàn thành GPMB hạng mục tháp chuông trước ngày 20-1-2026; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Thực tế cho thấy, Ngũ Hành Sơn không chỉ là di sản đặc biệt mà còn là không gian sống, sinh kế của hàng ngàn hộ dân. Quy hoạch chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hài hòa giữa bảo tồn di tích và tạo được sự đồng thuận xã hội. Điều này đòi hỏi TP Đà Nẵng cần quyết liệt, thực chất hơn nữa trong việc triển khai quy hoạch Ngũ Hành Sơn theo hướng bền vững, lâu dài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo