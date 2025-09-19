"Ngũ hổ tướng" chấp nhận giảm cát-xê để được hát chung

Tình bạn 20 năm thành "nhóm nhạc định mệnh"

Nhóm "Ngũ hổ tướng" và các hậu phương ngày ra mắt

Chiều 18-9, nhóm nhạc "Ngũ hổ tướng" chính thức ra mắt, tạo cơn sốt ở thị trường nhạc Việt khi 5 ngôi sao gom thành một nhóm.

Để thành nhóm nhạc "Ngũ hổ tướng" như hiện tại, 5 giọng ca nổi tiếng một thời gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng từng "cạch mặt" nhau.

Nhưng "vì cái tên "Ngũ hổ tướng", mỗi người phải dẹp cái tôi của mình lại" - Ưng Hoàng Phúc nói.

Ý tưởng thành lập "Ngũ hổ tướng" xuất phát từ tình bạn lâu năm. Ban đầu, Lâm Chấn Huy đề xuất làm lại ca khúc "Tình anh em", nhưng Ưng Hoàng Phúc nghĩ nên tạo ra điều gì mới mẻ hơn thay vì hát lại ca khúc đã cũ. "Khi lập group chat, số 5 khiến chúng tôi nghĩ ngay đến cái tên Ngũ Hổ Tướng" - Ưng Hoàng Phúc chia sẻ.

Mỗi thành viên đều có thế mạnh riêng: Ưng Hoàng Phúc gắn với nhạc trẻ thập niên 2000, Khánh Phương nổi tiếng với những bản ballad bởi giọng hát trầm khàn đặc trưng, Dương Ngọc Thái quá quen thuộc với dòng nhạc bolero, Lâm Chấn Huy là gương mặt quen với nhạc thị trường, còn Lưu Hưng là "em út" trẻ trung.

Họ quyết định trở thành một đội dù mỗi người đã có sự nghiệp và cơ ngơi bền vững. Điều bất ngờ là 5 ca sĩ đồng lòng giảm cát-xê cá nhân để được xuất hiện trên cùng sân khấu. "Không có chuyện ai nổi tiếng hơn, ai có show nhiều hơn. Ở đây chỉ có sự chia sẻ và tình nghĩa" - Khánh Phương nhấn mạnh.

Bóng hồng đứng sau thành công của "Ngũ hổ tướng"

MC Thanh Bạch đến chúc mừng "Ngũ hổ tướng"

Nhóm "Ngũ hổ tướng" ra mắt bằng sản phẩm đầu tay "Anh em trước sau như một" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh. Đây cũng là nhạc phim cho bộ phim ngắn cùng tên sẽ công chiếu ngày 21-9. Tác phẩm kể về 5 người đàn ông đến từ những hoàn cảnh khác nhau, vô tình vướng vào vụ buôn người - một đề tài nóng và giàu tính cảnh tỉnh.

Các ca sĩ chia sẻ, quá trình làm việc 3 tháng của nhóm cũng đầy mâu thuẫn. "Có lúc muốn bỏ cuộc vì tranh cãi, nhưng chúng tôi nhớ lý do ban đầu: tình anh em. Nhờ vậy, cái tôi cá nhân được bỏ lại phía sau" - Ưng Hoàng Phúc thừa nhận.

Nhóm "Ngũ hổ tướng" có thể ra mắt được cũng nhờ hậu phương vững chắc gồm Kim Cương (vợ Ưng Hoàng Phúc), Triệu Ái Vy (vợ Dương Ngọc Thái) và Thu Hương (vợ Lâm Chấn Huy). "Không có sự động viên của họ, chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay" - Lâm Chấn Huy bộc bạch.

Tour diễn khởi động, viral ngoài mong đợi

Nhóm "Ngũ hổ tướng" sẽ tạo được dấu ấn như mong đợi?

Chỉ sau hơn 3 tháng khởi động, dự án "Anh em trước sau như một" đã đạt trên 30 triệu lượt xem. Ngay sau khi MV ra mắt, nhóm sẽ bắt đầu tour diễn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An và Đà Lạt (Mây Lang Thang).

"Ngũ hổ tướng" xuất hiện không chỉ như một cú "bắt tay gây sốc" mà còn là minh chứng cho sức mạnh tình bạn và sự sẻ chia trong âm nhạc. Với dự án mới, 5 giọng ca hứa hẹn sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt trong đời sống nhạc Việt 2025