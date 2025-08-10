HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ngược dòng thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League

Đào Tùng - Ảnh: SAVA

(NLĐO) – Thua trước 2 ván trận "chung kết" trên sân nhà, tuyển nữ Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan cả 3 ván tiếp theo để lên ngôi vô địch SEA V.League.

Khác với trận chung kết chặng 1 SEA V.League cách đây không đầy một tuần, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc đầy lúng túng, phạm khá nhiều sai sót ở cả khâu chuyền một lẫn phòng ngự hàng sau. 

Đội Thái Lan dẫn trước tuyển nữ Việt Nam 2 ván

Với đẳng cấp của mình, Thái Lan không khó để vượt lên không chỉ ván một mà cả ván hai với điểm số lần lượt là 25-17 và 26-24.

Giành chiến thắng lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League - Ảnh 1.

Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-0 trận "chung kết" chặng 2

Chẳng còn gì để mất, nhất là sau màn khởi đầu thực sự kém ấn tượng, chủ nhà Việt Nam bắt đầu có sự điều chỉnh cả về nhân sự lẫn chiến thuật cho cuộc ngược dòng tưởng chừng khá vô vọng trước người Thái. Khó khăn chồng chất chờ đợi phía trước và thách thức khủng khiếp cũng được đặt ra từ đây cho các nữ "chiến binh sao vàng".

Giành chiến thắng lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam điều chỉnh chiến thuật và gỡ điểm

Sự điều chỉnh của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi đưa Vi Thị Như Quỳnh vào thay Nguyễn Thị Uyên thực sự có tác dụng. Sau những điểm đầu khá giằng co, đội chủ nhà dần bứt lên nhờ khả năng ghi điểm rất tốt của Bích Tuyền, Bích Thủy, Vi Quỳnh trong khi Thanh Thúy thể hiện khả năng phòng ngự tốt. Chiến thắng 25-17 ván thứ ba thắp lại hy vọng cho tuyển Việt Nam.

Giành chiến thắng lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League - Ảnh 3.

Bích Tuyền thi đấu cực hay, ghi những điểm quyết định

Đội nữ Việt Nam vùng lênh mạnh mẽ nhờ Bích Tuyền - Vi Quỳnh

Diễn biến ván thứ tư không khác nhiều khi đội chủ nhà hoàn toàn nắm quyền kiểm soát kể từ điểm số 10-10. Trong một ngày mà Thanh Thúy không hiệu quả ở khâu tấn công, Vi Quỳnh cho thấy sự tự tin cần thiết, san sẻ trọng trách ghi điểm với Bích Tuyền.

Tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ với sự xuất sắc của bộ đôi Bích Tuyền - Vi Quỳnh, luôn dẫn trước điểm số với Thái Lan và kết thúc ván đấu ở điểm số 25-22.

Giành chiến thắng lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch SEA V.League - Ảnh 4.

Chiến thắng lịch sử của bóng chuyền nữ Vịệt Nam

Trận đấu quyết định chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 buộc phải bước vào ván thứ năm và lần đầu tiên sau hơn 30 năm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại được đại kình địch Thái Lan. Chiến thắng 3-2 cũng giúp tuyển Việt Nam phá thế thống trị của người Thái ở sân chơi ASEAN Grand Prix/SEA V.League.

Chúc mừng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam! Hy vọng từ màn đột phá lịch sử này, tuyển Việt Nam có thêm tự tin để nghĩ đến việc chinh phục ngôi Hậu tại đấu trường SEA Games, khẳng định sức mạnh thực sự tại khu vực Đông Nam Á.

Chờ bóng chuyền nữ Việt Nam soán ngôi Thái Lan

Chờ bóng chuyền nữ Việt Nam soán ngôi Thái Lan

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lần đầu tranh tài ở Giải Vô địch U21 nữ thế giới 2025, khai mạc ngày 7-8 tại Indonesia.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng mở màn rất ấn tượng tại SEA V.League 2025 (chiều 1-8) khi đánh bại Indonesia trong vòng 3 ván.

Bóng chuyền nữ Việt sẵn sàng cho SEA V.League

Sau chức vô địch lịch sử tại AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA V.League 2025 với tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao.

