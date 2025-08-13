HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC neo cao chót vót

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới liên tục đi xuống những ngày qua nhưng giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc cao, sát 124 triệu đồng/lượng.

Sáng 13-8, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng mua vào và 123,9 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC không đổi trong 3 ngày qua, bất chấp giá vàng thế giới liên tục đi xuống. So với mức đỉnh kỷ lục, giá vàng miếng giảm khoảng 500.000 đồng/lượng.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% sau một ngày giảm mạnh cũng ổn định trở lại, quanh mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong 3 ngày qua, giá vàng nhẫn mất gần 1 triệu đồng/lượng, giảm nhanh hơn giá vàng miếng SJC. Dù vậy, biến động của giá vàng miếng đang "tăng nhanh - giảm chậm" so với giá thế giới.

Trong vài ngày qua, giá vàng thế giới đã rớt từ mốc 3.400 USD/ounce xuống mức hiện tại quanh 3.345 USD/ounce (giảm 55 USD/ounce, tương đương khoảng 1,6 triệu đồng/lượng). Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm lùi sâu về 3.330 USD/ounce trước khi tăng trở lại.

Giá vàng miếng SJC duy trì cao trong bối cảnh thế giới giảm giá - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao so với giá thế giới

Diễn biến này của giá vàng miếng SJC và thế giới càng khiến chênh lệch giãn rộng. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 106,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 12 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn

Theo giới phân tích, kim loại quý trên sàn quốc tế đang chịu sức ép khi thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, trong bối cảnh thông tin về thuế quan của Mỹ đối với các nước đã lắng dịu. Dù vậy, về trung dài hạn từ nay tới cuối năm, nếu Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản, đồng USD hạ nhiệt, giá vàng sẽ được hưởng lợi.

Với giá vàng trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ngành tiến hành đánh giá tổng kết Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Căn cứ kết quả đánh giá, cơ quan này đã trình Thủ tướng Chính phủ định hướng sửa đổi nhằm tăng cường hiệu quả, tính bền vững trong quản lý thị trường vàng. Hiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 24 đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Một số chuyên gia cho rằng thị trường vàng trong nước sẽ thật sự có chuyển biến khi nghị định mới về quản lý thị trường vàng được ban hành, với những chính sách cụ thể quản lý vàng miếng SJC.


Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

Giá vàng trong nước giảm nhanh, nhiều người chưa kịp bán

(NLĐO) - Giá vàng giao dịch sáng nay 12-8, có diễn biến bất ngờ khi vàng nhẫn 99,99 giảm nhanh hơn so với vàng miếng SJC, theo đà đi xuống của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 13-8: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-8, bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ gia tăng và căng thẳng về chính sách lãi suất ở quốc gia này

Giá vàng hôm nay 12-8: Đảo chiều giảm mạnh sau tuyên bố của ông Donald Trump

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 12-8, bất ngờ lao dốc sau chuỗi ngày tăng nóng, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố miễn thuế nhập khẩu đối với kim loại quý này

