Người bệnh không còn sợ nội soi dạ dày nhờ hệ thống nội soi qua mũi có ứng dụng AI

Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TP HCM) vừa đưa vào sử dụng hệ thống nội soi tiêu hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, kết hợp kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi (Transnasal Gastroscopy).

Hệ thống nội soi AI mà Bệnh viện Lê Văn Thịnh triển khai có khả năng phân tích hình ảnh thời gian thực, phát hiện polyp, tổn thương tiền ung thư và bất thường niêm mạc với độ chính xác lên đến 95%

Kỹ thuật nội soi dạ dày qua đường mũi giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác khó chịu và nôn ói, không cần gây mê, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, bệnh nhân tim mạch, hen suyễn hoặc sợ nội soi truyền thống, đặc biệt giúp phát hiện sớm ung thư tiêu hóa ngay từ giai đoạn đầu.

Với ống soi siêu nhỏ đường kính chỉ 5,4 mm, kỹ thuật nội soi qua mũi cho phép người bệnh trò chuyện, hít thở tự nhiên trong suốt quá trình soi, thời gian hồi phục nhanh, an toàn và tiện lợi. Bên cạnh chẩn đoán, hệ thống còn hỗ trợ huấn luyện, ghi hình và xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa góp phần thúc đẩy mô hình "bệnh viện thông minh" trong lĩnh vực tiêu hoá.

Theo báo cáo GLOBOCAN 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam, mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 20.000 ca ung thư tiêu hóa mới, trong đó hơn 70% phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến tỉ lệ tử vong cao.