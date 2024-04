Người bị suy thận sống được bao lâu?

Bác sĩ chuyên khoa I LÊ ĐAN THÙY, Trưởng Khoa Lọc máu nội thận - Bệnh viện Bình Dân (TP HCM), trả lời: Suy thận mạn là sự giảm độ lọc cầu thận, bất thường của thận như tiểu có đạm, tiểu máu và tình trạng này kéo dài trên 3 tháng. Ở người lớn tuổi thường do bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, gout; ở người trẻ thường do bệnh cầu thận, thận đa nang, thận độc nhất hoặc biến chứng bất thường về ngoại niệu như sỏi thận tái phát, đặc biệt do sử dụng thuốc bừa bãi.



Suy thận được chia làm 5 giai đoạn: Giai đoạn 1 và 2: Chưa giảm độ lọc cầu thận nhưng đã có những bất thường như tiểu có đạm; giai đoạn 3A chưa thấy triệu chứng rõ; giai đoạn 3B đã có triệu chứng như phù, tiểu bọt; giai đoạn 4 sẽ điều trị tích cực để giữ các chức năng thận, chuẩn bị lọc máu; giai đoạn 5 là lọc máu, sử dụng các biện pháp thay thế hoặc ghép thận.

Có quan niệm suy thận là một "án tử", tuy nhiên thời gian người bệnh suy thận sống được bao lâu còn tùy rất nhiều yếu tố. Nếu được phát hiện sớm, có thể kéo dài 20 - 30 năm. Trong khoảng 4 năm gần đây đã có thêm "vũ khí" mới kéo dài chức năng thận cho bệnh nhân suy thận và đây là điều đáng mừng.

Cũng cần lưu ý không thể áp dụng cho tất cả bệnh nhân. Do cơ địa mỗi người khác nhau nên việc người bị suy thận giai đoạn cuối có thể sống được bao lâu không có đáp án chính xác. Tuổi thọ của người bệnh sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố.