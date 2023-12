Người cao tuổi vẫn nên tiêm vắc-xin ngừa bệnh

Nhiều loại vắc- xin dành cho người lớn

Theo các bác sĩ, trước đây, trên thị trường không có nhiều loại vắc-xin dành cho người lớn do các nhà sản xuất chưa quan tâm việc phòng bệnh với đối tượng này. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam đã có nhiều vắc-xin mới dành cho người lớn, như vắc-xin phòng các bệnh viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do phế cầu khuẩn; phòng bệnh viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm màng tim, viêm phổi do não mô cầu khuẩn; ngừa ung thư cổ tử cung; phòng bệnh bạch hầu - uốn ván - ho gà; phòng bệnh viêm gan A + B; phòng bệnh sởi - quai bị - rubella, thủy đậu...