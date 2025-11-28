Ngày 28-11, Công an xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa nhận được thư cảm ơn từ ông Võ Tấn Thạnh (72 tuổi, ngụ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về việc đã hỗ trợ, giúp tìm kiếm người con mất liên lạc để đưa về nhà đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, Công an xã Triệu Phong nhận tin báo có một người đàn ông không rõ lai lịch, lang thang trên địa bàn nên đã xác minh nhân thân. Qua xác minh, công an biết được anh này tên Võ Tấn V. (SN 1984, ngụ phường Nha Trang), bỏ nhà đi không liên lạc với gia đình từ tháng 2-2025.

Ông Võ Tấn Thạnh vui mừng vì lực lượng lượng Công an xã Triệu Phong đã hỗ trợ, tìm thấy người con trai sau 10 tháng mất liên lạc

Qua các kênh kết nối, ngày 27-11, ông Võ Tấn Thạnh nhận được tin con trai lưu lạc tận Quảng Trị nên lập tức lên đường để đón về. Tuy nhiên, khi ông Thạnh ra đến xã Triệu Phong thì anh V. đã rời khỏi địa bàn.

Công an xã Triệu Phong đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy tìm, kết nối thông tin qua nhiều nguồn và xác định được anh V. đang ở gần khu vực chợ An Lỗ, TP Huế.

Lực lượng chức năng sau đó đã đưa anh V. về trụ sở sau khi động viên, khuyên nhủ.

Ông Thạnh cho biết từ tháng 2-2025, con trai ông bất ngờ bỏ nhà đi không rõ lý do. Gia đình ông đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Theo ông, anh V. trước đó đi làm bình thường rồi bất ngờ bỏ đi.

Sau khi cha con ông Thạnh đoàn tụ, Công an xã Triệu Phong đã hỗ trợ mua áo quần, dép, vật dụng cá nhân, đồng thời bố trí phương tiện đưa 2 người trở về quê.

Trong thư, ông Thạnh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Triệu Phong trong việc tìm kiếm và giúp gia đình ông được đoàn tụ.