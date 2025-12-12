HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người cha Singapore đi lạc, được Công an TPHCM tìm thấy đúng ngày sinh nhật

Anh Vũ

(NLĐO) - Trong thư, cô con gái gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TPHCM vì đã sớm giúp cô tìm được người cha đi lạc.

Ngày 12-12, đại diện Công an phường An Đông, TPHCM cho biết đã tìm thấy ông Alvin - quốc tịch Singapore, người đã đi lạc trước đó.

- Ảnh 1.

Ông Alvin và chị Jing Yi gặp lại nhau.

Lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, Công an phường An Đông nhận được tin từ người dân về người đàn ông nước ngoài có biểu hiện bị lẫn, không nhớ nơi tạm trú.

Sau khi đưa về trụ sở, Công an phường An Đông khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM rà soát, xác minh thông tin từ những manh mối ít ỏi.

Vào cuộc khẩn trương, đến 15 giờ, Công an phường An Đông đã giúp ông Alvin đoàn tụ với con gái là chị Jing Yi.

Được biết, ông Alvin đã tự rời khỏi nhà từ 1 giờ sáng. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ông Alvin.

Chị Jing Yi đã viết thư gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an TPHCM vì sự nhiệt tình và trách nhiệm. Nội dung như sau:

- Ảnh 2.

Nội dung bức thư chị Jing Yi gửi Công an phường An Đông.

Bức thư tạm dịch như sau: "Vào ngày 12-12-2025, cha tôi (bị lẫn) đã mất tích tại quận 1 (cũ) lúc 1 giờ 45 sáng. Đến 15 giờ 8 phút, Công an phường An Đông đã tìm thấy ông ấy ở trạng thái an toàn. Thật sự mà nói Công an TPHCM rất thân thiện, làm việc hiệu quả. Tôi chỉ biết gửi lời khen ngợi và cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Xin chân thành cảm ơn".

Tin liên quan

"Bóng hồng" cascadeur bị đánh máu đầy mặt viết tâm thư xin lỗi

"Bóng hồng" cascadeur bị đánh máu đầy mặt viết tâm thư xin lỗi

(NLĐO) - Nữ diễn viên đóng thế (cascadeur) xinh đẹp của màn ảnh Việt Phi Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn và xin lỗi sau ồn ào bị chồng cũ đánh.

Từ “tâm thư” của Ngân 98: Cần một thái độ rõ ràng và chuẩn mực

(NLĐO) - Đoạn video Lương Bằng Quang chia sẻ về "tâm thư Ngân 98 biết trước kết cục ngày hôm nay" đang vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

Công an Hà Nội thông tin về vụ "bức tâm thư kêu cứu" của bé trai về việc bị mẹ kế bạo hành

(NLĐO)- Trong quá trình xác minh, bước đầu của Công an TP Hà Nội xác định nội dung phản ánh "dì ghẻ bạo hành con riêng" là không có căn cứ.

