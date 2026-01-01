Người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong thảm án 3 người tử vong đã qua cơn nguy kịch

Ngày 1-1, ông Lê Đình Phương, Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đại diện Đảng ủy, UBND phường đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi chị Đ.T.N., người chị dâu bị em rể chém trọng thương trong vụ thảm án kinh hoàng 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn sáng 30-12.

Đại diện chính quyền phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa tới bệnh viện thăm hỏi người chị dâu thoát chết trong thảm án xảy ra trên địa bàn

Tại đây, đại diện chính quyền phường Ngọc Sơn đã có phần quà hỗ trợ gia đình, động viên, chia sẻ tới gia đình chị N., mong gia đình sớm vượt qua mất mát này.

Về tình hình sức khỏe của người chị dâu, theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-12-2025, nạn nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, trên vùng đỉnh đầu có vết thương, chảy nhiều máu.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành cầm máu, thực hiện các phương pháp cấp cứu. Qua thăm khám, cho thấy bệnh nhân có một vết chém sâu ở đỉnh đầu, dài khoảng 8 cm, rộng 3 cm, gây tổn thương nội sọ, được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể nhận biết người nhưng vẫn còn mệt mỏi. Hiện, bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tích cực tại Khoa Thần kinh - Lồng ngực.

Trước đó, vào khoảng hơn 6 giờ 46 phút ngày 30-12-2025, tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ thảm án chồng chém vợ và cháu bé 2 tuổi tử vong, chém chị dâu trọng thương gây rúng động địa phương.

Vụ án gây rúng động dư luận địa phương khi có 3 người tử vong

Theo điều tra ban đầu, ngày 20-12, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Ngày 27-12, chị A. đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn) để ở. Tức giận, sáng 30-12, Khánh đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã chém vợ tử vong.

Tiếp đó, Khánh đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001; tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn) là chị dâu của chị A., chém gây thương tích nặng cho hai mẹ con. Dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng bé trai đã tử vong.

Sau khi gây án, Khánh lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tới một bệnh viện nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất tử vong tại chỗ.

Hiện, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án tội "Giết người" để điều tra, làm rõ.