Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

Huệ Bình

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra gần bờ biển phía Nam Myanmar vào sáng 21-8, có thể cảm nhận được tại một số khu vực ở Bangkok - Thái Lan.

Theo Cơ quan Quan trắc Động đất thuộc Cục Khí tượng Thái Lan (TMD), trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 58 phút (giờ địa phương) ngày 21-8, mạnh 5,4 độ và có tâm chấn nằm sâu 10 km dưới lòng đất.

Ông Natthawut Dandee, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Khí tượng Thái Lan kiêm quyền Giám đốc Cơ quan quan trắc động đất, cho biết tâm chấn nằm ở biển Andaman, cách huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Bắc Thái Lan 211 km về phía Tây Nam.

Cục Tài nguyên Khoáng sản thông tin rằng động đất xảy ra được cho là do sự dịch chuyển dọc theo đứt gãy Sagaing, chạy từ Bắc xuống Nam qua miền Trung Myanmar.

Theo tờ Bangkok Post, đứt gãy này cũng là nguyên nhân gây ra trận động đất ở Myanmar ngày 28-3, tạo thành những cơn dư chấn mạnh tại Thái Lan, dẫn đến thiệt hại đáng kể và thương vong ở cả hai nước.

Người dân Bangkok hoảng loạn vì rung chấn từ động đất ở Myanmar - Ảnh 1.

Một số địa điểm ở Bangkok cảm nhận được rung chấn của trận động đất từ Myanmar ngày 21-8. Ảnh: Khaosod

Người dân ở tầng cao cảm nhận rung lắc

Nhiều người dân thủ đô Bangkok nói họ cảm thấy chóng mặt, một số người chứng kiến đèn rung lắc. Hầu hết người dân đang ở trong các tòa nhà cao hơn 10 tầng khi cảm nhận được rung chấn.

Tại quận Din Daeng, rung lắc xảy ra bên trong một tòa nhà thuộc Bộ Lao động, khiến nhiều người phải nhanh chóng sơ tán.

Một ghi nhận từ tầng 11 của Tòa nhà Prime ở Klong Toey Nuea, quận Watthana, cho biết rung chấn được cảm nhận vào khoảng 10 giờ ngày 21-8 trong khoảng 10 giây.

Trong khi đó, trên đường Banthat Thong, quận Ratchathewi, nhân viên văn phòng cho biết họ cảm thấy tòa nhà rung lắc.

Tại Bang Krasor, quận Mueang thuộc tỉnh Nonthaburi, cư dân sống trên tầng 9 của một tòa nhà cao tầng ở khu Khae Rai kể lại rằng họ cảm thấy tòa nhà rung lắc và chóng mặt.

Ở Sam Sen Nai, quận Phaya Thai, cư dân trên tầng 11 của một tòa nhà cao tầng kể rằng có rung lắc và thấy đèn trần đung đưa. Tại quận Khlong Toei, người ở căn hộ tầng 12 cho biết nước trong các thùng chứa hơi gợn sóng.

Tại Khlong Ton Sai, quận Khlong San, cư dân căn hộ trên tầng 18 cho biết họ nghe thấy tiếng kẽo kẹt và thấy đèn bếp lắc lư. Còn ở Thung Phaya Thai, quận Ratchathewi, nhiều người cũng kể lại rằng họ cảm thấy rung lắc, chóng mặt và thấy đèn treo bị đu đưa qua lại.

Các ghi nhận khác về việc cảm nhận được rung chấn trong thành phố đến từ các quận Pathum Wan, Bang Kae, Bang Rak và Huai Kwang.

Chuyên gia lên tiếng

Ông Santi Pailoplee - giáo sư địa chất của trường Đại học Chulalongkorn - đánh giá trận động đất không nghiêm trọng và khuyên mọi người không nên hoảng sợ. Ông nói rằng người Thái sẽ cảm nhận được rung chấn vì nước này nằm trên một mảng đứt gãy.

"Trận động đất này không dự báo trước điều gì, đó là hoạt động bình thường của đứt gãy" - ông nói thêm.

Bàn về trận động đất sáng nay, ông Amorn Pimanmas, Chủ tịch Hiệp hội kỹ sư Kết cấu Thái Lan, cho biết trận động đất xảy ra ở một vị trí khác so với trận động đất ngày 28-3.

Theo ông, tuy ít nghiêm trọng hơn nhưng lại xảy ra gần Bangkok hơn so với hồi tháng 3, với khoảng cách chỉ 400-500 km. Lớp đất sét mềm ở Bangkok có thể khuếch đại rung chấn lên 3-4 lần và tạo ra sóng dọc, tác động trực tiếp đến các tòa nhà cao tầng.

Tin liên quan

Thái Lan: Tòa nhà duy nhất bị sập do động đất ở Bangkok từng gây lo ngại

Thái Lan: Tòa nhà duy nhất bị sập do động đất ở Bangkok từng gây lo ngại

(NLĐO) – Nhà chức trách Thái Lan phát hiện nhiều bất thường trong xây dựng tại toà nhà duy nhất bị đổ sập ở Bangkok do ảnh hưởng động đất Myanmar.

Thái Lan ra thời hạn nóng điều tra vụ tòa nhà duy nhất sập trong động đất

(NLĐO) - Thái Lan yêu cầu công bố kết quả điều tra vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán nhà nước do Trung Quốc liên doanh xây dựng trong 7 ngày.

Động đất Myanmar: Nỗi sợ hãi của lực lượng cứu hộ lớn dần

(NLĐO) - Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân sống sót sau trận động đất 7,7 độ xảy ra vào tuần trước tại Myanmar.

Bangkok động đất Myanmar Thái Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo