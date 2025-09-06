HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều bất cập khiến người dân khiếu nại kéo dài.

Từ nhiều ngày qua, một đoạn đường tại gói thầu số 1, Dự án đường nội thị xã Ayun Pa (Gia Lai) bị người dân giăng dây, chặn thi công để yêu cầu hỗ trợ di dời nhà. 

"Rất vô lý"

Gói thầu này có trị giá trên 43 tỉ đồng, thi công trong năm 2024-2025, do UBND thị xã Ayun Pa (cũ), tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Ông Đặng Văn Thêm (tổ 4, phường AyunPa, tỉnh Gia Lai) xác nhận mình giăng dây, lấy cành cây chắn ngang đường nhằm ngăn nhà thầu thi công. Ông Thêm cho rằng nguyên nhân là việc thi công đường sát căn nhà đang ở khiến đời sống gia đình ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Thêm, khi đo đạc thì căn nhà của ông nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng. Nhưng khi làm thì đường lấn sâu vào móng căn nhà khoảng 80cm. Điều này khiến mỗi khi trời mưa, nước chảy tràn vào nhà. Gia đình ông Thêm đã nhiều lần đề nghị được hỗ trợ di dời căn nhà nhưng không được đồng ý.

Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai- Ảnh 1.

Người dân giăng dây, dựng cành cây để ngăn cản thi công

"Nhà sàn gỗ nên tôi không yêu cầu bồi thường, chỉ cần hỗ trợ di dời nhưng không được đồng ý. Các cán bộ nói rằng căn nhà không bị ảnh hưởng, điều này là rất vô lý, phản cảm" - ông Thêm bức xúc. Theo ông Thêm, hiện phần sàn tầng 2 căn nhà nhô ra vỉa hè hơn 1 m, cao hơn mặt đường chỉ 1,5 m gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào buổi đêm.

Còn gia đình ông Nguyễn Trọng Nhuế có thửa đất rộng 995m2, bị thu hồi 617 m2 (đất ở đô thị 158 m2, còn lại là đất trồng cây lâu lăm). UBND thị xã Ayun Pa (cũ) có phương án bồi thường trên 804 triệu đồng nhưng gia đình ông không đồng ý.

Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai- Ảnh 3.

Ông Thêm cho rằng đường lấn sâu vào sàn nhà, phần sàn tầng 2 nhô ra ngoài, cao hơn vỉa hè chỉ khoảng 1,5 m gây nguy hiểm nhưng nói không bị ảnh hưởng là "phản cảm, vô lý"

Nguyên nhân ông Nhuế cho rằng UBND thị xã Ayun Pa lấy Luật Đất đai năm 2013 để áp giá bồi thường trong khi Luật Đất đai 2024 đã có hiệu lực là không đúng. Các khoản bồi thường giá trị về đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đều rất thấp. Các khoản như hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sản xuất đều không có là thiếu sót cho người dân.

Theo ông Bùi Hữu Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, trường hợp của gia đình ông Đặng Văn Thêm đã yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng phường sớm tiến hành đo đạc, rà soát lại. Trong trường hợp chính đáng, được bồi thường thì phải lên phương án bồi thường hỗ trợ cho người dân.

Lấy đất một đằng, đền bù một nẻo?

Tại dự án trên, năm 2024, UBND thị xã Ayun Pa đã ra các quyết định thu hồi đất của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, khi thi công thì nhiều hộ dân thấy diện tích thi công nhiều hơn diện tích được bồi thường.

Trường hợp gia đình bà Siu H'Bơn (cùng tổ 4) cũng bị thu hồi 1614,3 m2 đất ruộng, được bồi thường 300 triệu đồng. Đây là diện tích để làm đường rộng 16 m, chạy dọc hết ruộng lúa. Tuy nhiên, khi thi công thì bà Siu H'Bơn thấy rằng đất làm đường rộng tới hơn 20 m, lấn ra ngoài cột mốc đã cắm. Khi đo lại thì gia đình bà Siu H'Bơn thấy diện tích bị làm đường là trên 2.000 m2.

Người dân chặn thi công đường ở Gia Lai- Ảnh 4.

Theo bà Siu H'Kai, thực tế làm đường khiến gia đình mất trên 2.000 m2 đất nhưng chỉ được bồi thường 1.614 m2 là thiếu sót. Phần đất đổ ngoài ranh giới (gạch đỏ) chưa tính vào diện tích bồi thường

"Gia đình tôi chỉ có đám ruộng này để mưu sinh nên không muốn bị thu hồi. Giờ đất lấn hết cả ra phần chưa được đền bù, làm chết hết lúa của mình nhưng cũng không biết kêu ai" - bà Siu H'Kai (con gái Siu H'Bơn) nói.

Tương tự, gia đình ông Siu Brôh (trú tổ 4, phường Cheo Reo cũ) bị thu hồi 657,8m2 đất lúa, được bồi thường 160 triệu đồng. Khi tuyến đường băng ngang giữa ruộng, ông Brôh thấy "sao đường lại rộng dữ, lấn hết cả ruộng lúa rồi", nên nhờ người đo lại thì thấy tổng diện tích bị làm đường gần 1.150 m2.

Sau khi nghe phóng viên Báo Người Lao Đông thông tin lại các ý kiến của người dân, ông Bùi Hữu Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Ayun Pa, cho biết đến thời điểm hiện tại chưa nghe người dân nào phản ánh về vụ việc. Trong thời gian tới, sẽ yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ các ý kiến phản ánh của người dân.

Theo ông Tuấn, vừa qua một số hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để làm dự án đã làm đơn tập thể đề nghị Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc làm rõ việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã về làm việc với các hộ dân, nắm hồ sơ liên quan đến dự án, hiện vẫn chưa có kết luận.

giải phóng mặt bằng phương án bồi thường chặn thi công tỉnh Gia Lai
