Người dân chú ý một tuyến đường ở trung tâm TPHCM để tránh bị phạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Người dân chú ý một tuyến đường ở trung tâm TPHCM để tránh bị phạt

Anh Vũ

(NLĐO) - Đường Mai Thị Lựu đã được điều chỉnh giao thông, người dân chú ý để khỏi bị phạt.

Thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đường Mai Thị Lựu (trung tâm thành phố) đã được điều chỉnh giao thông, người dân cần lưu ý.

Người dân chú ý một tuyến đường ở trung tâm TPHCM để tránh bị phạt - Ảnh 1.

Biển cấm ô tô thời gian từ 6-22 giờ trên đường Mai Thị Lựu.

Trước đó, xuất phát từ tình hình giao thông trên tuyến Mai Thị Lựu phức tạp, do có nhiều phương tiện lưu thông trong khi mặt đường nhỏ, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao khả năng lưu thông.

Theo đó, hướng lưu thông với ô tô như sau:

- Cho phép xe ô tô lưu thông trên đường Mai Thị Lựu theo chiều từ Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Giai.

- Cấm xe ô tô lưu thông theo chiều từ Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, thời gian từ 6-22 giờ.

Tại đầu đường Mai Thị Lựu – Nguyễn Văn Giai hướng ra Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển P.103a "Cấm xe ô tô" với khung giờ áp dụng từ 6-22 để người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết sớm, từ xa và lựa chọn lộ trình phù hợp, các biển báo cấm đã được bố trí trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, cụ thể:

- Trên đường Nguyễn Văn Giai, cách khoảng 30 m trước giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu bố trí biển P.103b "Cấm ô tô rẽ phải", áp dụng 6-22 giờ.

- Trên đường Nguyễn Huy Tự, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu – Nguyễn Huy Tự khoảng 30 m, bố trí biển P.139 "Cấm đi thẳng, rẽ phải", thời gian 6-22 giờ.

Người dân chú ý một tuyến đường ở trung tâm TPHCM để tránh bị phạt - Ảnh 2.

Biển cấm ô tô rẽ phải từ 6-22 giờ trên đường Nguyễn Văn Giai.

- Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cách giao lộ Bùi Hữu Nghĩa – Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu khoảng 30 m, bố trí biển P.138 "Cấm đi thẳng, rẽ trái", thời gian 6-22 giờ.

Việc bố trí hệ thống biển báo từ xa nhằm giúp người điều khiển xe ô tô nhận biết sớm các quy định cấm, tránh tình trạng phải dừng đột ngột hoặc quay đầu tại khu vực giao lộ gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

+ Lộ trình thay thế cho xe ô tô: Đối với các ô tô có nhu cầu đi theo hướng Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, người điều khiển phương tiện cần lựa chọn lộ trình thay thế như sau: Di chuyển ra đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ phải vào đường Mai Thị Lựu để tiếp tục hành trình.

+ Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm: Người lái ô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024, mức phạt trung bình là 5 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Một lỗi vi phạm dễ gây tai nạn giao thông

Một lỗi vi phạm dễ gây tai nạn giao thông

(NLĐO) - Chuyển hướng không đảm bảo an toàn là lỗi vi phạm gây tai nạn phổ biến được ghi nhận gần đây.

Lưu ý lộ trình giao thông ở TPHCM dịp Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Một số tuyến đường ở trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông phục vụ các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thông báo đặc biệt của CSGT về giao thông trung tâm TPHCM dịp Tết Nguyên đán

(NLĐO) - Một loạt tuyến đường ở trung tâm TPHCM sẽ được điều chỉnh giao thông.

trung tâm thành phố điều chỉnh giao thông đường Mai Thị Lựu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo