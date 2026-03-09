Người dân chú ý một tuyến đường ở trung tâm TPHCM để tránh bị phạt

Thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đường Mai Thị Lựu (trung tâm thành phố) đã được điều chỉnh giao thông, người dân cần lưu ý.

Biển cấm ô tô thời gian từ 6-22 giờ trên đường Mai Thị Lựu.

Trước đó, xuất phát từ tình hình giao thông trên tuyến Mai Thị Lựu phức tạp, do có nhiều phương tiện lưu thông trong khi mặt đường nhỏ, thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột giao thông, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và nâng cao khả năng lưu thông.

Theo đó, hướng lưu thông với ô tô như sau:

- Cho phép xe ô tô lưu thông trên đường Mai Thị Lựu theo chiều từ Điện Biên Phủ → Nguyễn Văn Giai.

- Cấm xe ô tô lưu thông theo chiều từ Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, thời gian từ 6-22 giờ.

Tại đầu đường Mai Thị Lựu – Nguyễn Văn Giai hướng ra Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã lắp đặt biển P.103a "Cấm xe ô tô" với khung giờ áp dụng từ 6-22 để người tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết sớm, từ xa và lựa chọn lộ trình phù hợp, các biển báo cấm đã được bố trí trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, cụ thể:

- Trên đường Nguyễn Văn Giai, cách khoảng 30 m trước giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu bố trí biển P.103b "Cấm ô tô rẽ phải", áp dụng 6-22 giờ.

- Trên đường Nguyễn Huy Tự, cách giao lộ Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu – Nguyễn Huy Tự khoảng 30 m, bố trí biển P.139 "Cấm đi thẳng, rẽ phải", thời gian 6-22 giờ.

Biển cấm ô tô rẽ phải từ 6-22 giờ trên đường Nguyễn Văn Giai.

- Trên đường Bùi Hữu Nghĩa, cách giao lộ Bùi Hữu Nghĩa – Nguyễn Văn Giai – Mai Thị Lựu khoảng 30 m, bố trí biển P.138 "Cấm đi thẳng, rẽ trái", thời gian 6-22 giờ.

Việc bố trí hệ thống biển báo từ xa nhằm giúp người điều khiển xe ô tô nhận biết sớm các quy định cấm, tránh tình trạng phải dừng đột ngột hoặc quay đầu tại khu vực giao lộ gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

+ Lộ trình thay thế cho xe ô tô: Đối với các ô tô có nhu cầu đi theo hướng Nguyễn Văn Giai → Điện Biên Phủ, người điều khiển phương tiện cần lựa chọn lộ trình thay thế như sau: Di chuyển ra đường Điện Biên Phủ, sau đó rẽ phải vào đường Mai Thị Lựu để tiếp tục hành trình.

+ Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm: Người lái ô tô đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024, mức phạt trung bình là 5 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.