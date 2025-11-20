HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm

Lê Giang

(NLĐO) - Việc cấm xe 3,5 tấn qua đèo Tà Nung theo thông báo số 418 của Sở Xây dựng vào chiều 20-11 khiến rất nhiều người lo lắng sắp tới sẽ thiếu xăng

Người dân lo ngại xe chở xăng không đi được vào Đà Lạt, các xe chở thực phẩm cũng khó khăn để lưu thông. 

Người dân Đà Lạt đổ xăng ồ ạt trước thông báo cấm xe 3,5 tấn qua đèo Tà Nung - Ảnh 1.

Người dân Đà Lạt đổ xăng ồ ạt trước thông báo cấm xe 3,5 tấn qua đèo Tà Nung - Ảnh 2.

Vì vậy, tối 20-11, rất nhiều người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tập trung về các cây xăng để đổ. 

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 1.

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 2.

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 3.

Nhiều người kiếm nhiều can để ra mua xăng nhưng không thể tiếp cận trụ xăng.

Cây xăng số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 4.

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 5.

Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm - Ảnh 6.

Nhiều người đem can đi mua xăng


Cây xăng số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Chiều tối cùng ngày, Sở Xây dựng đã có thông báo số 422 thay thế thông báo số 418.

Trong đó đề cập, các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo vào ban đêm và khi có mưa lớn; chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Tức là các loại phương tiện này vẫn được lưu thông qua đèo Tà Nung, chỉ hạn chế khi thời tiết bất lợi và ban đêm tầm nhìn hạn chế.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án cho phép lưu thông các phương tiện xe bồn chở xăng dầu. Sở Công Thương đã kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng có giải pháp phân luồng giao thông đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, người dân với tâm lý lo lắng trong việc mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu dẫn đến tình trạng người dân tập trung đông tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các phường trung tâm của Lâm Đồng.

Hiện nay, các phương tiện vận chuyển đã được hướng dẫn lưu thông lên các phường trung tâm của Đà Lạt (cũ) theo Thông báo 422/TB-SXD nêu trên. Sở Công Thương đã yêu cầu các đơn vị cung ứng xăng dầu đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến người dân không tập trung mua sắm, dự trữ các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu gây ảnh hưởng đến tình hình chung của thị trường, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ đồng thời dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ.

Tối cùng ngày, Petrolimex Lâm Đồng cho biết: Theo Thông báo số 422/TB-SXD ngày 20-11 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên có thể lưu thông qua đoạn đèo Tà Nung vậy nên Petrolimex Lâm Đồng đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu đến với người tiêu dùng. Petrolimex Lâm Đồng mong quý khách hàng không nghe theo những đồn đoán không chính xác, không đầu cơ tích trữ cũng như hạn chế việc tập trung đông đúc dẫn đến khả năng gây mất an toàn.

Đà Lạt
