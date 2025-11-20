HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng: Thông tin mới về việc lưu thông qua đèo Tà Nung lên Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo xe 3,5 tấn trở lên, xe khách 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo Tà Nung vào ban đêm và khi mưa lớn.

Tối 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc hạn chế một số phương án lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung (đường ĐT 725, đoạn từ Km0+00 đến Km8+000).

Thông tin mới về việc lưu thông qua đèo Tà Nung lên Đà Lạt - Ảnh 1.

Sau khi đèo Prenn và Mimosa phải đóng để sửa chữa, việc lưu thông ra - vào Đà Lạt được phân luồng qua đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung.

Theo sở này, tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, một số tuyến đường quan trọng vào Đà Lạt đã bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường nghiêm trọng và cấm lưu thông gồm đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran.

Do vậy, Sở Xây dựng khuyến cáo đến người và phương tiện chủ động lưu thông qua đoạn tuyến nêu trên khi điều kiện thời tiết thuận lợi (ban ngày, thời tiết khô ráo). Hạn chế việc lưu thông qua đèo Tà Nung khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù), trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo vào ban đêm và khi có mưa lớn; chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Thông báo này thay thế cho thông báo số 418 mà sở ban hành chiều cùng ngày.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại thông báo số 418, cơ quan chức năng cấm các xe tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung từ 14 giờ ngày 20-11 đến 24 giờ ngày 23-11. Sau khi đèo Prenn và đèo Mimosa phải đóng để sửa chữa vì sạt lở nghiêm trọng, việc lưu thông ra - vào Đà Lạt được phân luồng qua đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung.

Lâm Đồng tạm hoãn Liên hoan Cồng Chiêng 2025

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do thời tiết không thuận lợi, trên địa bàn tỉnh hiện có mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng, các đơn vị địa phương đang tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt. Vì vậy, sở thông báo tạm hoãn Liên hoan các câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Theo kế hoạch Liên hoan các câu lạc bộ Cồng Chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24-11 tại Nhà truyền thống TDP N'Jriêng, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

Tin liên quan

Rau xanh tại TPHCM tăng giá 10-30%, nguồn cung từ Lâm Đồng và miền Tây giảm

Rau xanh tại TPHCM tăng giá 10-30%, nguồn cung từ Lâm Đồng và miền Tây giảm

(NLĐO)- Trước tình hình trên, Sở Công Thương TP HCM đang triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả mặt hàng rau xanh trong thời gian tới

Lâm Đồng: 4 người tử vong, 18 người bị thương trong trận lũ kinh hoàng

(NLĐO) - Do mưa lớn và nước đổ về rất mạnh, 4 người tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng không may tử vong khi bị nước cuốn, sạt lở đất, cây đổ trúng.

Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái mắc kẹt trong nhà vì sạt lở đất

(NLĐO) - Đất đá từ bờ taluy đổ ập xuống trúng một ngôi nhà ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến bé gái 8 tuổi mắc kẹt bên trong.

Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt đèo mimosa đèo Tà Nung
