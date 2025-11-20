Lâm Đồng: Thông tin mới về việc lưu thông qua đèo Tà Nung lên Đà Lạt

Tối 20-11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có thông báo về việc hạn chế một số phương án lưu thông qua tuyến đèo Tà Nung (đường ĐT 725, đoạn từ Km0+00 đến Km8+000).



Sau khi đèo Prenn và Mimosa phải đóng để sửa chữa, việc lưu thông ra - vào Đà Lạt được phân luồng qua đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung.

Theo sở này, tình hình mưa, bão có khả năng tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, một số tuyến đường quan trọng vào Đà Lạt đã bị sạt lở, hư hỏng kết cấu nền, mặt đường nghiêm trọng và cấm lưu thông gồm đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran.

Do vậy, Sở Xây dựng khuyến cáo đến người và phương tiện chủ động lưu thông qua đoạn tuyến nêu trên khi điều kiện thời tiết thuận lợi (ban ngày, thời tiết khô ráo). Hạn chế việc lưu thông qua đèo Tà Nung khi có mưa lớn, ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế (sương mù), trừ trường hợp đặc biệt.

Đối với các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo vào ban đêm và khi có mưa lớn; chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Thông báo này thay thế cho thông báo số 418 mà sở ban hành chiều cùng ngày.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại thông báo số 418, cơ quan chức năng cấm các xe tải có trọng tải lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua đèo Tà Nung từ 14 giờ ngày 20-11 đến 24 giờ ngày 23-11. Sau khi đèo Prenn và đèo Mimosa phải đóng để sửa chữa vì sạt lở nghiêm trọng, việc lưu thông ra - vào Đà Lạt được phân luồng qua đèo Sacom Tuyền Lâm và đèo Tà Nung.