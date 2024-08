Người dân Đà Nẵng phấn khởi xem nhạc nước tại quảng trường trăm tỉ

“Bên cạnh việc tìm kiếm các động lực phát triển kinh tế, xã hội, thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn và đã trở thành những chương trình dấu ấn đặc biệt của thành phố như Chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”, nhất là chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn; hướng đến mục tiêu thành phố an bình, người dân ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định