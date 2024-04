Người dân đổ về đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ mùng 10-3

Theo Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại Khu di tích, các lực lượng chức năng đã lên kế hoạch, tăng cường lực lượng công an lập hàng rào ngay tại cổng đền và phân công trực tại các điểm tập trung đông người để hướng dẫn, phân luồng cho du khách, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông