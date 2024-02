Người dân đổ về quê, "đinh tặc" tái xuất trên Quốc lộ 1

Chiều 7-2, lượng người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 về ĐBSCL tăng cao, nhất là người đi xe máy. Dịp này, "đinh tặc" lại hoành hành.

Trong chiều cùng ngày, Đội CSGT Tân Túc cùng người dân đã tổ chức hút đinh trên Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

CSGT cùng người dân đã sử dụng xe hút kim loại rà tìm nhiều lần trên đường. Chỉ vài vòng di chuyển đầu tiên, xe đã hút rất nhiều đinh, vật nhọn bằng kim loại trên đường.

Trong khoảng 1 giờ ra quân, lực lương chức năng đã hút hơn 1 kg đinh, vật sắc nhọn.

Nhiều người đi xe máy bị cán phải đinh trên Quốc lộ 1

Người đi xe máy chẳng may cán phải các vật nhọn này rất dễ bị té ngã do ruột xe bị phá, xì lốp nhanh.

Trước khi CSGT ra quân hút đinh, một số người dân đã không may cán phải đinh của kẻ xấu khiến xe bị xì lốp. Rất may, không có người bị thương do ngã xe.

Phương tiện hút đinh và lượng đinh, vật nhọn hút được

Đại diện Đội CSGT Tân Túc cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với người dân tổ chức hút đinh, vật nhọn thường xuyên nhằm phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông do các đối tượng xấu gây ra.

Từ ngày 5 đến 8-2 (25 đến ngày 29 Tết), các đơn vị thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM liên tục tổ chức các đội hình phát nước, tuyên truyền pháp luật về giao thông cho người dân di chuyển về quê đón Tết.