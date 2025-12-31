HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người dân giao nộp gà lôi hông tía quý hiếm lạc vào nhà

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hai cá thể gà lôi hông tía thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm vừa được người dân ở Lâm Đồng tự nguyện giao nộp

Chiều 31-12, Công an xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và đang chăm sóc con gà lôi hông tía – loài động vật rừng nằm trong nhóm IIB động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 29-12, ông Huỳnh Văn Thông (29 tuổi, thôn Hồng Trung, Hòa Thắng) phát hiện hai con gà lôi hông tía đi lạc vào nhà.

Vì không xác định được chủ sở hữu và nhận thức được đây là loài quý hiếm nên ông Thông đã tự nguyện đưa đến trình báo và bàn giao cho Công an xã Hòa Thắng. Tại thời điểm tiếp nhận, hai cá thể đều sức khỏe tốt.

Người dân giao nộp gà lôi hông tía qúy hiếm lạc vào nhà ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Gà lôi được người dân bàn giao cho Công an xã Hòa Thắng

Gà lôi hông tía (tên khoa học Lophura diardi) thuộc chi Lophura trong họ Trĩ, phân bố tự nhiên ở Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Loài này thường sống ở các khu rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và rừng cây họ dầu – là môi trường sống đặc thù của các loài chim rừng quý hiếm.

Lâm Đồng gà lôi
