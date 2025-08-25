Mấy ngày này, người dân ở phường Bình Trưng (TP HCM) bàn nhau về việc góp tiền làm đường cờ rực rỡ chào đón lễ Quốc khánh 2-9.

Một đường cờ ở khu phố 28, phường Bình Trưng.

Điển hình như tại khu phố 29, phường Bình Trưng, người dân đã đăng ký làm đường cờ ở một phần đường số 6.

Từ thông tin này, người dân nhiều khu phố khác ở phường Bình Trưng đã chung tay làm đường cờ. Đến nay, một số khu phố đã triển khai.

Nhiều người dân cho biết sẽ chung tay nhân rộng mô hình này ra toàn phường để mừng Đại lễ 2-9, cũng như chào mừng các ngày lễ, Tết.

Người dân rạo rực với đường cờ đỏ thắm.