Người dân Hà Nội co ro trong rét buốt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, những ngày qua, ở khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội bao trùm trong rét đậm, nhiệt độ thường dao động từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Thậm chí sáng sớm 6-1, cơ quan khí tượng khi nhận hàng loạt khu vực ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C như: Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chỉ 2,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) chỉ 5,9 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,8 độ C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6-1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong đó, Hà Nội trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
Khi người dân phải đi làm, đi học vào sáng sớm, những đầu ngón tay cảm giác buốt giá và tê cứng vì rét. Ảnh: Hải Anh
