Người dân Hà Nội co ro trong rét buốt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, những ngày qua, ở khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội bao trùm trong rét đậm, nhiệt độ thường dao động từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Băng giá bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm 6-1 và đã đóng dày trên đỉnh núi Phja Oắc, tỉnh Cao Bằng

Thậm chí sáng sớm 6-1, cơ quan khí tượng khi nhận hàng loạt khu vực ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C như: Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chỉ 2,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) chỉ 5,9 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,8 độ C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6-1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong đó, Hà Nội trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Không khí lạnh tăng cường khiến rét đậm, rét hại bao trùm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân Thủ dô phải đi làm trong cái lạnh thấu xương vào sáng sớm. Ảnh: Hải Anh

Khi người dân phải đi làm, đi học vào sáng sớm, những đầu ngón tay cảm giác buốt giá và tê cứng vì rét. Ảnh: Hải Anh

Sáng sớm và đêm khuya, tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 10-13 độ C, nhiều người dân dù mặc nhiều lớp áo, quàng khăn trùm kín đầu để giữ ấm cơ thể nhưng vẫn co ro trong giá lạnh. Ảnh: Hải Anh

Đêm 6-1, tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch, phường Từ Liêm, Hà Nội, nhiều bạn trẻ ngồi uống nước phải quây quần bên đống lửa mới có thể chịu đựng được cái rét tê tái. Ảnh: Hải Anh

Nhiệt độ lúc 0 giờ ngày 7-1, khu vực Hà Nội chỉ ở mức 12 độ C, rất lạnh.

Dù càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, nhiều người lao động vẫn mưu sinh trong cái rét cắt da cắt thịt. Ảnh: Hải Anh

Dù càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, nhiều người lao động vẫn bán hàng mưu sinh trong giá rét. Ảnh: Hải Anh

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong đêm đông rét buốt. Ảnh: Hải Anh

Người lao động bán hàng mưu sinh trong tiết trời rét đậm. Ảnh: Hải Anh



