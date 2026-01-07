HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người dân Hà Nội co ro trong rét buốt

Hải Anh

(NLĐO) - Không khí lạnh tăng cường khiến khu vực Hà Nội chìm sâu trong giá rét, nhiệt độ xuống dưới 13 C, nhiều người dân phải đốt lửa để sưởi ấm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, những ngày qua, ở khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội bao trùm trong rét đậm, nhiệt độ thường dao động từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 1.

Băng giá bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm 6-1 và đã đóng dày trên đỉnh núi Phja Oắc, tỉnh Cao Bằng

Thậm chí sáng sớm 6-1, cơ quan khí tượng khi nhận hàng loạt khu vực ghi nhận nhiệt độ dưới 10 độ C như: Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chỉ 2,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ C; Tam Đảo (Phú Thọ) chỉ 5,9 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 6,2 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 7 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 8,8 độ C. Băng giá đã xuất hiện dày đặc tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 6-1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong đó, Hà Nội trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 2.

Không khí lạnh tăng cường khiến rét đậm, rét hại bao trùm khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Người dân Thủ dô phải đi làm trong cái lạnh thấu xương vào sáng sớm. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 3.
Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 4.

Khi người dân phải đi làm, đi học vào sáng sớm, những đầu ngón tay cảm giác buốt giá và tê cứng vì rét. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 5.

Sáng sớm và đêm khuya, tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn khoảng 10-13 độ C, nhiều người dân dù mặc nhiều lớp áo, quàng khăn trùm kín đầu để giữ ấm cơ thể nhưng vẫn co ro trong giá lạnh. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 6.

Đêm 6-1, tại khu vực hồ điều hòa Mai Dịch, phường Từ Liêm, Hà Nội, nhiều bạn trẻ ngồi uống nước phải quây quần bên đống lửa mới có thể chịu đựng được cái rét tê tái. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 7.

Nhiệt độ lúc 0 giờ ngày 7-1, khu vực Hà Nội chỉ ở mức 12 độ C, rất lạnh.

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 8.

Dù càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, nhiều người lao động vẫn mưu sinh trong cái rét cắt da cắt thịt. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 9.

Dù càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, nhiều người lao động vẫn bán hàng mưu sinh trong giá rét. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 10.

Công nhân vệ sinh môi trường làm việc trong đêm đông rét buốt. Ảnh: Hải Anh

Không khí lạnh khiến người dân Hà Nội co ro trong rét buốt tê tái - Ảnh 11.

Người lao động bán hàng mưu sinh trong tiết trời rét đậm. Ảnh: Hải Anh


Tin liên quan

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 5 độ

(NLĐO) - Ngày 5-1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống nước ta khiến Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại dưới 5 độ C.

Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc, có nơi dưới 7 độ C, miền Trung mưa to

(NLĐO) - Ngày 1-1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đợt không khí lạnh dự báo gây rét đậm, rét hại ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có nơi rét dưới 8 độ, nhiều địa phương miền Trung mưa to

(NLĐO) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 25-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

dự báo thời tiết hôm nay không khí lạnh thời tiết miền Bắc thời tiết hà nội hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo