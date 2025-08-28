Người dân hào hứng trải nghiệm tại khu trưng bày Triển lãm của TP HCM

Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, giới thiệu với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, về khu trưng bày của TP HCM tại triển lãm. Ảnh: Việt Hoàng

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có tổng diện tích sử dụng hơn 250.900 m2 để giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm (tại trong Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc)...

Những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác

Trao đổi với Báo Người Lao Động tại triển lãm, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết với vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm về văn hóa - giáo dục - khoa học - công nghệ của cả nước, Thành phố tham gia Triển lãm với chủ đề "TP HCM - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai", truyền tải thông điệp "Tự hào quá khứ - kết nối tương lai", mong muốn sẽ trưng bày, tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến nay gắn với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành TP HCM mới với quy mô rộng lớn và định hướng kiến tạo tương lai.

Du khách tham quan và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR): Cho phép người xem “bước vào” quá khứ (kháng chiến, mở đất) hoặc “du hành đến” tương lai TP HCM. Ảnh: Việt Hoàng

Đây là bức tranh tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại: TP HCM - với trái tim miền Nam cùng sứ mệnh tiên phong, mạnh mẽ - dệt nên những chương mới của lịch sử từ chặng đường mở đất, giữ đất, dựng xây và hội nhập.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại khu trưng bày của TP HCM tại triển lãm. Ảnh: Việt Hoàng

Trong bối cảnh kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, việc hợp nhất, mở rộng không gian phát triển giữa TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính là bước đi đổi mới chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển một "siêu đô thị" thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam Bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á.

"Chúng tôi mong muốn mỗi khách tham quan không chỉ nhìn thấy thành tựu, mà còn cảm nhận được tinh thần bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo - những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác" - bà Trần Thị Diệu Thúy nói.

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh - một người con của TP HCM - tham quan khu trưng bày của TP HCM tại triển lãm thành tựu Đất nước. Ảnh: Văn Duẩn



Khu trưng bày của TP HCM tại triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Video: Văn Duẩn

Bên trong triển lãm được thiết kế bố cục trưng bày gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử: Hành trình mở cõi phương Nam; Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước; 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo; Kỷ nguyên vươn mình - Tầm nhìn tương lai. Hình thức thể hiện kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống và công nghệ đa phương tiện như 3D Mapping, VR/AR, màn hình tương tác, hệ thống hỏi đáp AI… tạo nên không gian mở, thuận tiện cho người xem tiếp cận, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào.

Các công nghệ số tiêu biểu được ứng dụng bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) - Trợ lý thông minh và nội dung tự động; màn hình LED cong & LCD trong suốt (Transparent LCD) tạo nên các lớp hiển thị đa chiều, giúp hiện vật và thông tin số hòa quện; các khu vực như "50 năm non sông liền một dải" dùng scroll-up LED cong để tạo trải nghiệm tương tác thị giác đột phá…

"Triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được, còn là cơ hội để TP HCM khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của TP trong kỷ nguyên mới: Sẵn sàng cạnh tranh - Tự tin hội nhập - Quyết tâm vươn tầm thế giới" - bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.