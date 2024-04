Người đàn ông 68 tuổi ở Bạc Liêu bị gã xin nước đá đánh tử vong

Chiều 24-4, tin từ UBND xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông tử vong sau khi bị nghi phạm là T.V.G. (37 tuổi; ngụ xã Phong Thạnh Đông) đánh.



Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ quá trình điều tra

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23-4, G. đến nhà ông T.V.T. (68 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Đông) xin nước đá để uống.

Ông T. bước ra ngoài nói nhà mình chỉ có nước nóng chứ không có nước đá thì bị G. xông vào đánh. Sau khi đánh người, G. ẵm nạn nhân vào nhà.

Người nhà phát hiện ông T. tử vong vào sáng 24-4 nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi…

Nguyên nhân ông T. tử vong bước đầu được xác định là do tác động ngoại lực dẫn đến gãy be sườn đâm vào phổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an cũng đã bắt giữ G. ngay sau đó.