(NLĐO) - Ông Nguyễn Nam (53 tuổi), Việt kiều định cư ở bang Pennsylvania - Hoa Kỳ, vừa bị CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về các hành vi “vô ý làm chết người” và “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” – lãnh đạo Công an TP Cam ranh cho biết vào chiều 24-3.