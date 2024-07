Người đàn ông chạy xe ôm ở TP HCM bị sát hại dã man tại Long An

Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Dư (20 tuổi; thường trú xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) về hành vi giết người, cướp tài sản của người đàn ông chạy xe ôm quê TP HCM.

Đối tượng Lê Thành Dư lúc bị bắt

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 24-7, người dân lưu thông qua một đoạn đường vắng ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường.

Qua khám nghiệm của công an, nạn nhân tử vong do bị đâm 3 nhát dao vào lưng và cổ. Đến 10 giờ ngày 25-7, các trinh sát đã bắt giữ Dư tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Nạn nhân tử vong sau đó cũng được xác định là ông Đ.N.T. (60 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM), làm nghề chạy xe ôm ở TP HCM.

Qua khai thác, Dư khai nhận đã thuê ông T. chở từ TP HCM xuống huyện Đức Hòa. Sau đó, đối tượng đã kêu ông T. chạy lòng vòng vào đoạn đường vắng rồi sát hại nạn nhân. Sau khi nạn nhân gục trên xe, Dư đã hất thi thể xuống lề đường rồi cướp xe máy.

Đối tượng chạy xe đã cướp đến một cửa hàng ở xã Mỹ Hạnh Nam bán được 900.000 đồng rồi mua ma túy sử dụng.

Đón xe ôm từ TP HCM lên Bình Phước rồi đâm tài xế, cướp tài sản Chiều 30-7, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường (31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi đâm người, cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, lúc 20 giờ ngày 29-7, Trường thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn Khải (57 tuổi, ngụ TP HCM) đi từ ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức, TP HCM) về huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đối tượng Lai Văn Phát Nhật Trường tại cơ quan điều tra

Đến 0 giờ ngày 30-7, khi đi đến đoạn đường vắng khu vực thuộc xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Trường rút dao đâm liên tiếp vào người ông Khải để cướp tài sản. Bị đâm, ông Khải chống cự rồi kêu cứu người dân nên Trường bỏ chạy. Sau nhiều giờ tích cực truy xét, đến chiều cùng ngày, Công an Bù Đốp cùng với các lực lượng hình sự, công an tỉnh Bình Phước đã bắt được đối tượng Trường.

Tại cơ quan công an, Tường đã thừa nhận hành vi đâm người cướp tài sản.