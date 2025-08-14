Chiều 14-8, Công an phường Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông cố thủ trong xe container rồi tự thiêu.

Hiện trường vụ án mạng

Theo một số nhân chứng, trưa cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường N13 và đường D3, một người đàn ông đi xe máy đã chặn đầu một chiếc xe container.



Lúc này, trên xe container có hai người, gồm 1 nam và 1 nữ. Sau đó, người này dùng hung khí đâm đôi nam nữ trọng thương khiến họ bỏ chạy khỏi xe, la hét kêu cứu. Người dân đã nhanh chóng hỗ trợ đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Còn người đàn ông đã cố thủ trên cabin chiếc xe container rồi châm lửa tự thiêu. Phát hiện cabin xe cháy, người dân và lực lượng chức năng đã cố gắng dập lửa để cứu người đàn ông nhưng người này đã tử vong.

Một lãnh đạo Công an phường Bình Dương cho biết nguyên nhân ban đầu nghi có thể do mâu thuẫn chuyện tình cảm.