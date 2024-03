Dù đã được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên sáng 14-3, anh Nguyễn Ngọc Ấn (31 tuổi; ngụ thôn An Hòa 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nơi anh Nguyễn Ngọc Ấn tử vong khi đang cấp cứu

Thông tin ban đầu, tối 13-3, anh Nguyễn Ngọc Ấn cùng một số bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng của mình.

Đến khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Trọng Ân (38 tuổi; ngụ cùng địa phương) đến nhà em ruột là Ấn gây sự, thách thức đánh nhau. Sau đó, cả hai anh em xông vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Ân đã lấy dao Thái Lan mang theo đâm vào vùng cổ của Ấn gây thương tích.

Mọi người can ngăn nên Ân bỏ đi, còn Ấn được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Vụ việc hiện đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.