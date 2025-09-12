Người đàn ông đi làm ruộng về nhiễm trùng nguy kịch

Sáng 12-9, ThS-BS Nguyễn Văn Linh, Khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận, điều trị cho nam bệnh nhân N.V.T (50 tuổi, ngụ Tây Ninh) bị nhiễm trùng nguy kịch.

Bệnh nhân được điều trị tích cực lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng, bù dịch, hỗ trợ vận mạch

Trước đó, ông T. (có tiền căn xơ gan do viêm gan siêu vi C) đi làm ruộng về thì xuất hiện tình trạng chân trái sưng đau, tím tái, nổi nhiều bóng nước lớn lan rộng. Sau đó, ông bị tụt huyết áp, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số nhiễm trùng tăng gấp gần 900 lần bình thường, tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nghiêm trọng. Các bác sĩ lập tức triển khai phác đồ điều trị tích cực lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh phổ rộng, bù dịch, hỗ trợ vận mạch.

"Ngay khi tiếp nhận, chúng tôi đã nghĩ nhiều đến khả năng bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus hoặc Aeromonas hydrophila. Kết quả xét nghiệm vi sinh sau đó khẳng định chính xác tác nhân là Aeromonas hydrophila.

Đây là loại vi khuẩn sống trong môi trường nước bẩn, bùn lầy, cống rãnh… có thể xâm nhập qua vết thương hở ngoài da, gây nhiễm trùng lan nhanh, nguy cơ tử vong cao ở người suy giảm miễn dịch như xơ gan, đái tháo đường" - BS Linh cho biết thêm.

Cảnh báo từ những vết thương nhỏ ngoài da

Theo BS Linh, trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã cắt lọc vết thương để ngăn nhiễm trùng lan rộng. Sau một tuần hồi sức tích cực, bệnh nhân cai được thuốc vận mạch, chỉ số nhiễm trùng giảm, chức năng gan thận hồi phục dần. Hiện bệnh nhân được tiếp tục điều trị tại Khoa Nội nhiễm.

BS Linh cảnh báo những vết thương nhỏ ngoài da khi tiếp xúc với môi trường nước bùn đất hoặc ao tù đều có thể là đường vào của vi khuẩn nguy hiểm. Nếu không xử trí đúng cách, chúng có thể gây nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm, thậm chí uốn ván với nguy cơ tử vong cao.

"Khi có vết xước, dù nhỏ, cũng cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc nước muối sinh lý, giữ khô ráo và theo dõi sát. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, tấy đỏ, sốt, mệt mỏi, khó thở… thì nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Bà con đi biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản hoặc làm nông nghiệp nên chú ý bảo hộ cơ thể khi lao động và tiêm phòng uốn ván đầy đủ để bảo đảm an toàn sức khỏe" - BS Linh khuyến cáo.

