Người đàn ông đi xe lăn bán vé số ở Quảng Nam bị kẻ gian lừa 2,2 triệu đồng

Ngày 14-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đại (SN 1990, trú thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 5-3, Công an phường Tân Thạnh tiếp nhận tin báo từ ông N.V.C (SN 1983, trú thôn Phú Văn, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) – là người khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số bằng xe lăn – về việc bị một nam thanh niên lừa đổi vé số giả trúng thưởng, chiếm đoạt 2,2 triệu đồng và 6 tờ vé số có giá trị 60.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đại

Xác định đây là hành vi có tính chất nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tài sản mà còn gây bức xúc trong dư luận vì đối tượng nhắm đến là người yếu thế, Ban chỉ huy Công an phường Tân Thạnh đã huy động lực lượng tổ chức xác minh, rà soát đối tượng.

Sau quá trình điều tra tích cực, đến ngày 10-3, Công an phường xác định đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Đại. Đối tượng này đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước và thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân Thạnh đã tổ chức truy xét và mời đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông N.V.C vào chiều 5-3 tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Thạnh).

Theo hồ sơ, vào ngày 14-8-2022, Nguyễn Quốc Đại từng có hành vi trộm cắp tài sản và đã bị Công an huyện Tiên Phước xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Dù đã nộp phạt vào ngày 9-5-2024, nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo, đối tượng vẫn chưa hết tiền sự theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.