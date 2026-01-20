HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người đàn ông đổ gục trên sân khi đang chơi tennis

D.Thu

(NLĐO) – Khi đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngoại viện và được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời.

Sáng 20-1, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống một trường hợp đang chơi tennis thì bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Người đàn ông đổ gục khi đang chơi tennis - Ảnh 1.

Bệnh nhân hồi phục sau khi được cấp cứu, điều trị tích cực. Ảnh: Lam Anh

Trước đó, nam bệnh nhân 53 tuổi (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu (Glasgow 3 điểm), không bắt được mạch. Trước khi nhập viện, người đàn ông này đang chơi tennis thì đột ngột ngã gục. Thời gian từ lúc xảy ra sự cố đến khi nhập viện khoảng 10 phút, bệnh nhân chưa được sơ cứu ban đầu.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, triển khai cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao. Điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu, sau đó xuất hiện rung thất dai dẳng, không đáp ứng với sốc điện.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm duy trì tuần hoàn và ôxy hóa cho cơ thể, đóng vai trò "cầu nối sự sống" để có thời gian xử trí nguyên nhân.

Sau khoảng một giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển sang phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp 99% động mạch vành trái trước và 99% động mạch mũ. Các bác sĩ đã đặt 3 stent, phục hồi dòng chảy, bảo đảm tưới máu cơ tim.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau 5 ngày ngừng can thiệp ECMO và một tuần rút ống nội khí quản. Hiện bệnh nhân tỉnh táo (Glasgow 14 điểm), cơ lực cải thiện, đang tập phục hồi chức năng và dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đỗ Anh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tim mạch. Khi tập luyện thể thao, nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, choáng váng cần dừng ngay và đi khám kịp thời.

đột quỵ đột tử điều trị tích cực hôn mê sâu chơi thể thao ngừng tuần hoàn chơi tennis đột tử khi chơi thể thao
