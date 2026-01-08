HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng Facebook

Tr.Đức

(NLĐO) - Đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông ở Quảng Ninh bị cơ quan công an xử lý.

Ngày 7-1, Công an xã Thống Nhất (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã lập biên bản để xử lý ông Ng.V.H. (SN 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất), người đã đốt pháo nổ mừng tân gia rồi quay clip đưa lên mạng xã hội Facebook.

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia bị xử lý theo pháp luật - Ảnh 1.

Anh Ng.V.H. đốt pháo nổ mừng "tân gia" (Ảnh cắt từ Clip)

Trước đó, ngày 4-1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết kèm clip ghi lại cảnh đốt pháo nổ với nội dung mừng "tân gia nhà mới".

Qua xác minh, chủ tài khoản là ông Ng.V.H. (SN 1989, trú tại thôn Xích Thổ, xã Thống Nhất).

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận đã mua pháo từ một người không quen biết, mang về đốt trong ngày 4-1-2026 và đăng clip lên trang Facebook cá nhân. Người vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Người đàn ông đốt pháo nổ mừng tân gia bị xử lý theo pháp luật - Ảnh 2.

Ông Ng.V.H. làm việc tại cơ quan công an

Công an xã Thống Nhất đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định. Với hành vi sử dụng trái phép pháo nổ, ông N.V.H. có thể bị xử phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng theo Điều 13, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30-10-2025 của Chính phủ.

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự người đàn ông đốt pháo hù người đêm cuối năm

Tạm giữ hình sự người đàn ông đốt pháo hù người đêm cuối năm

(NLĐO) - Từ clip trên mạng xã hội, cơ quan công an đã truy tìm người đàn ông đốt pháo hù doạ, gây áp lực người khác.

Đốt pháo tự chế gây náo loạn đám cưới khiến 3 người bị thương

(NLĐO)- Tham gia đám cưới của một người cùng thôn, 2 thanh niên ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đã đốt pháo tự chế gây náo loạn đám cưới khiến 3 người bị thương

Phẫn nộ cảnh nam thanh niên lái ô tô đốt pháo ném xuống đường ở quận 1

(NLĐO) - Sau khi nhận nhiều ý kiến phẫn nộ của cộng đồng mạng, tài khoản đăng tải clip nam thanh niên lái ô tô đốt pháo đã xóa clip này

mạng xã hội xử phạt mừng tân gia đốt pháo nổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo