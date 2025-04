Người đàn ông dùng AI cắt ghép video nghi phạm Bùi Đình Khánh nhún nhảy tại trụ sở công an

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Văn Thành" đăng tải video sai sự thật liên quan đến Bùi Đình Khánh, nghi phạm vận chuyển ma túy nguy hiểm trong chuyên án vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức vây bắt ngày 17 và ngày 18-4.

N.V.T. làm việc tại cơ quan công an

Cụ thể, tài khoản này đã đăng tải đoạn video dài khoảng 5 giây kèm bình luận "cấm cừi" tại một bài viết trong nhóm Facebook Tin Nhanh Quảng Ninh, có nội dung mô tả hình ảnh đối tượng Bùi Đình Khánh đang nhún nhảy trên nền nhạc trong bối cảnh không gian trùng khớp với không gian trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa trong lúc chờ di lý đối tượng về Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đoạn video này còn được phát hiện lan truyền trên nhiều hội nhóm khác như "Tin nhanh Quảng Ninh", "Hải Hà ngày mới 24h", "Tin tức Quảng Ninh", "Uông Bí", "Quảng Ninh có gì?", "Cười xả stress"…

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ video trên được chỉnh sửa, cắt ghép bằng phần mềm ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Chủ tài khoản là N.V.T. (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.T. đã thừa nhận hành vi và khai nhận động cơ là để thu hút lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội.

Việc công dân N.V.T. đăng tải video có tính chất cắt ghép, bịa đặt, giễu cợt nhằm mục đích "câu view", thu hút sự chú ý trên không gian mạng là hành vi đáng lên án, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tiếc thương trước sự hy sinh của liệt sĩ, Thiếu tá Công an nhân dân Nguyễn Đăng Khải trong chuyên án và căm phẫn trước hành vi manh động của các đối tượng phạm tội; đồng thời gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng Công an và công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Hành vi trên đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mức phạt tiền đối với hành vi trên đối với cá nhân lên đến 10.000.000 đồng.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Bùi Đình Khánh khi mới bị bắt tại một trụ sở của Công an tỉnh Thanh Hoá

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17-4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy là Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long), thu giữ 16 bánh heroin. Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan trong đường dây, trong đó có một nhóm đối tượng người Phú Thọ di chuyển đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại Trung tâm 2 Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn; làm bị thương Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) và 2 cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh.

Do vết thương quá nặng, nên dù được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (cơ sở y tế gần nhất), Thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã không qua khỏi, anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ (Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngày 18-4 đã thăng quân hàm vượt cấp lên Thiếu tá đối với Thượng úy Nguyễn Đăng Khải).

Qua công tác đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 1 quả lựu đạn, 3 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại gồm: Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại Tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và 2 đối tượng Hoàng Văn Đông, Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại Trung Tâm 1, Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ).

Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 18-4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn.

Với quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa… triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt nhanh nhất đối tượng truy nã Bùi Đình Khánh - một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy lớn, cũng là kẻ liên quan đến hành vi nổ súng chống trả lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Đến khoảng 22 giờ ngày 18-4 (chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ), lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ thành công Bùi Đình Khánh tại khu vực đường tránh, địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Quá trình bắt giữ đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ và đối tượng.

Quá trình khám xét nhà của đối tượng Bùi Đình Khánh tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ thêm 9 bánh heroin.

Ngày 21-4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đến nay, lực lượng điều công an đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, 85 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 5 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.