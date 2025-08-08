HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người đàn ông dũng cảm cứu 2 em học sinh bị sóng biển cuốn ra xa bờ hơn 300m

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Phát hiện hai học sinh cấp 2 bị sóng biển cuốn ra xa bờ hơn 300m, ông Võ Văn Phấn ở Hà Tĩnh không chút do dự lao ra ứng cứu kịp thời.

Ngày 8-8, tin từ UBND xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa biểu dương và trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho ông Võ Văn Phấn (SN 1972, ngụ thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình) vì hành động dũng cảm cứu người trên biển.

Người đàn ông dũng cảm cứu 2 em học sinh bị sóng biển cuốn ra xa bờ hơn 300m- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Cẩm Bình trao giấy khen cho ông Phấn

Trước đó, vào chiều 5-8, trong lúc đang tắm biển cùng gia đình tại bãi biển Hội Tiến, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, ông Phấn phát hiện hai học sinh cấp 2 bị sóng cuốn ra xa hơn 300m, chới với giữa dòng nước sâu, kêu cứu.

Không chút do dự, ông lập tức bơi ra, nhanh chóng tiếp cận và tách hai em ra để ứng cứu. Một em sau đó tự bơi được vào bờ, em còn lại được ông Phấn đưa lên thuyền đánh cá của ngư dân gần đó, đảm bảo an toàn cho cả hai.

Hành động kịp thời, quyết đoán của ông Phấn đã ngăn chặn nguy cơ đuối nước, bảo vệ tính mạng các em nhỏ.

Lãnh đạo xã Cẩm Bình cho hay hành động sẵn sàng cứu giúp người trong hoạn nạn của ông Phấn là rất đáng trân quý, từ đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

