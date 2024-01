Ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Hà Quang Vương (SN 1962, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thiệt mạng

Trước đó, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 12-1, ông Hà Quang Vương điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger Wildtrak màu bạc BKS 14C-207.26 di chuyển trên quốc lộ 18 từ Mông Dương về phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Khi đi đến khu vực ngã tư tại Km161 Quốc lộ 18, thuộc khu 2, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, thấy đèn tín hiệu tại ngã tư chuyển sang màu đỏ, ông Vương đạp phanh để giảm tốc độ nhưng do không chú ý nên đã đạp nhầm sang chân ga, làm xe tăng tốc bất ngờ.

Do hoảng loạn, không làm chủ tay lái nên ông Vương đã đâm vào phía sau xe môtô BKS 14U1-146.xx do ông Nguyễn Anh T. (SN 1978, trú tại tổ 1, khu 6B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ (phía trước cùng chiều), rồi tông tiếp vào xe môtô BKS 11L1-146.xx do anh Ban Văn Th. (SN 1995) chở theo chị Ban Thị T. (SN 1993) đều trú tại xóm Chàng Hạ, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đang di chuyển phía trước, rồi tiếp tục lao lên vỉa hè bên phải, tông vào xe ôtô nhãn hiệu Ford Ranger Wildtrak màu cam BKS 14C- 125.xx đang đỗ.

Hậu quả, ông Nguyễn Anh T., anh Ban Văn Th. và chị Ban Thị T., đều tử vong tại chỗ, 2 xe môtô và 2 xe ôtô bị hư hỏng nặng.