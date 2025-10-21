Người đàn ông mất 2,5 triệu đồng vì lỡ uống nửa lon bia

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Ngay sau khi phát lệnh ra quân mở đợt cao điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 137 tổ công tác, bố trí lực lượng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực trung tâm và những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, tập trung vào khung giờ tối và cuối tuần - thời điểm có nguy cơ cao xảy ra vi phạm.

Mặc dù Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, cảnh báo, thế nhưng theo ghi nhận trưa ngày 21-10 trên tuyến Quốc lộ 47C (xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa) và tại đường Lê Lai (thuộc phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa), các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra hàng trăm phương tiện và phát hiện vẫn còn rất nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Qua kiểm tra, vẫn còn nhiều người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn

Tại Quốc lộ 47C, Tổ CSGT Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; Tổ công tác của Trạm CSGT Quốc lộ 1A (đường Lê Lai) cũng đã kiểm tra, phát hiện 5 trường hợp vi phạm.

Đa phần các trường hợp vi phạm đều đi xe máy, khi bị kiểm tra nồng độ cồn thì nêu lý do nay nhà có đám giỗ, có con cái về chơi, sinh nhật con... "Trưa nay tôi uống có nửa lon bia thôi, hôm nay sinh nhật con gái. Tôi biết uống rượu bia tham gia giao thông là vi phạm. Từ nay tôi chừa đến già, sẽ không tham gia giao thông khi uống bia rượu"- ông H.T.S. (ngụ phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết.

Ông S. là trường hợp đi xe máy vi phạm nồng độ cồn và bị lập biên bản, xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng (mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng).

Tổ công tác Trạm CSGT Quốc lộ 1A Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên đường Lê Lai (phường Quảng Phú) trưa 21-10

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thực kế hoạch cao điểm của Cục CSGT Bộ Công an về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, Đội CSGT số 2 đã thành lập nhiều tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn vừa tập trung tuyên truyền, cảnh báo, vừa kiểm tra đồng bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thế nhưng tình trạng người dân vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn còn. Tới đây, lực lượng CSGT vẫn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, tập trung vào giờ cao điểm để xử lý các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ"- thiếu tá Hùng cho hay.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm dù chỉ uống nửa lon bia

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong hai ngày đầu ra quân (ngày 18 và 19-10), lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 5.707 phương tiện và phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 242 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ 242 phương tiện, tước và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 200 trường hợp.