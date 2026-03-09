HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện sau khi tự cắt bộ phận sinh dục

N.Dung

(NLĐO) - Người đàn ông 42 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng sau khi tự cắt bộ phận sinh dục, được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 9-3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu người đàn ông 42 tuổi (ở Lạng Sơn) trong tình trạng sốc mất máu nặng sau khi tự dùng dao cắt bộ phận sinh dục.

img

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân 42 tuổi tự cắt bộ phận sinh dục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân nhập viện với huyết áp tụt, vùng bẹn - bìu tổn thương nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, đây là một trong những ca tổn thương thừng tinh phức tạp và hiếm gặp trong nhiều năm gần đây.

Khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh có tiền sử xơ gan do rượu và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong lúc mất kiểm soát hành vi, bệnh nhân đã tự gây tổn thương nghiêm trọng cho bản thân.

Khi vào viện, bệnh nhân có vết thương rộng vùng bẹn, đứt hoàn toàn bó mạch thừng tinh hai bên, mất máu ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng. Các bác sĩ cho biết nếu không được xử trí kịp thời trong "giờ vàng", bộ phận sinh dục có nguy cơ hoại tử.

Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ Trung tâm Nam học đã quyết định thực hiện ca vi phẫu khẩn cấp để nối lại hệ thống mạch máu và ống dẫn tinh hai bên.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, cho biết trong môi trường tổn thương chảy máu phức tạp, việc phân biệt động mạch tinh, tĩnh mạch tinh và ống dẫn tinh rất khó khăn. Êkíp phải sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8-10 lần để nhận diện từng cấu trúc mạch máu và thực hiện nối vi phẫu. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến ca phẫu thuật thất bại.

Theo các bác sĩ, tinh hoàn không chỉ là cơ quan sinh sản mà còn sản xuất testosterone – hormone quan trọng đối với sức khỏe sinh lý và tâm lý nam giới. Dù nam bệnh nhân nói trên đã có hai con, nhưng việc bảo tồn tinh hoàn vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe lâu dài. Nhờ được phẫu thuật kịp thời, hệ thống mạch máu đã được tái lập tuần hoàn, mở ra cơ hội phục hồi chức năng cho nam bệnh nhân.

Tin liên quan

Vào khách sạn với 2 bạn trai, nam thanh niên bị cắt bộ phận sinh dục

Vào khách sạn với 2 bạn trai, nam thanh niên bị cắt bộ phận sinh dục

(NLĐO) - Nhóm 3 thanh niên vào khách sạn ở Long An, sau đó một thanh niên bị hai bạn đi cùng cắt bộ phận sinh dục

Chồng bị vợ cắt "của quý" do nhiều lần cưỡng dâm con riêng

(NLĐO)- Công an đã đề nghị truy tố người phụ nữ cắt "của quý" của chồng do người chồng nhiều lần xâm hại tình dục con gái riêng của vợ.

Tự cắt "của quý" sau khi dùng chất kích thích

(NLĐO) - Nam bệnh nhân 39 tuổi sau khi sử dụng chất kích thích có dấu hiệu hoang tưởng đã tự cắt đứt lìa dương vật của mình

bộ phận sinh dục tinh hoàn của quý cắt "của quý"
