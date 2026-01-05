Người đàn ông nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu tươi kéo dài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu tươi kéo dài

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Một trong những yếu tố nguy cơ chính ung thư bàng quang được cho là có liên quan đến hút thuốc lá.

Sáng 5-1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho hay vừa phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và dẫn lưu nước tiểu ra da (phương pháp Bricker) cho ông P.P.S (57 tuổi, ở TPHCM) bị ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển.

Ông S. nhập viện trong tình trạng tiểu máu tươi kéo dài và sụt cân nhanh. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện có khối u bàng quang kích thước lớn (67x52x51mm) xâm lấn sâu, được chẩn đoán là Carcinoma niệu mạc. Bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và tăng huyết áp.

Cắt bàng quang để cứu bệnh nhân ung thư cuối - Ảnh 1.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Nguyễn Trãi phẫu thuật bàng quang cứu người đàn ông

Sau khi hội chẩn kỹ, các bác sĩ quyết định phẫu thuật triệt căn tối ưu nhất hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kèm chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

Thay vì chỉ đưa trực tiếp niệu quản ra da như các kỹ thuật truyền thống trước đây, phương pháp Bricker sử dụng một đoạn hồi tràng (ruột non) của chính bệnh nhân để làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài. Kỹ thuật này không chỉ giúp đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh sau mổ, giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản.

Ca mổ thành công sau hơn 6 giờ. Việc ứng dụng công nghệ dao Ligasure hiện đại đã giúp kiểm soát chảy máu tốt trong suốt quá trình bóc tách các mô phức tạp và nạo hạch chậu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực với chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu tại giường. Chỉ sau 1 tuần, vết mổ đã lành tốt, tình trạng nước tiểu trong và bệnh nhân đã có thể xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y-bác sĩ.

Tránh xa thuốc lá

Bác sĩ khuyến cáo tỉ lệ ung thư bàng quang ở nam cao hơn nữ. Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

Người dân hết sức lưu ý đến các dấu hiệu gợi ý như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, rất có thể gợi ý tình trạng bệnh. Lúc này, nên đi khám sớm để được thăm khám, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết. Việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên là một cách thức giúp tầm soát bệnh ở những giai đoạn sớm và tăng khả năng điều trị triệt căn bảo tồn bàng quang.



Tin liên quan

Lấy viên sỏi bàng quang "như quả bóng" khỏi nữ bệnh nhân 36 tuổi

Lấy viên sỏi bàng quang "như quả bóng" khỏi nữ bệnh nhân 36 tuổi

(NLĐO) - Bệnh nhân nữ sống chung với khối sỏi bàng quang "to như quả bóng" nhiều năm, trước khi được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lấy ra khỏi cơ thể.

Hai người bị xương cá ''đi lạc'' tới tụy và bàng quang

(NLĐO)- Liên tiếp 2 bệnh nhân bị biến chứng nguy hiểm do xương cá đâm thủng đường tiêu hóa chui sâu vào ổ bụng gây ổ áp xe.

Viên sỏi lớn đến khó tin trong bàng quang người đàn ông 72 tuổi

(NLĐO)-Viên sỏi có kích thước “khủng” nằm trong bàng quang vừa được đưa ra khỏi cơ thể nam bệnh nhân.

khám sức khỏe định kỳ đảm bảo an toàn ứng dụng công nghệ ca phẫu thuật hút thuốc lá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo