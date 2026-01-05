Người đàn ông nhập viện trong tình trạng tiểu ra máu tươi kéo dài

Sáng 5-1, Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) cho hay vừa phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và dẫn lưu nước tiểu ra da (phương pháp Bricker) cho ông P.P.S (57 tuổi, ở TPHCM) bị ung thư bàng quang giai đoạn tiến triển.

Ông S. nhập viện trong tình trạng tiểu máu tươi kéo dài và sụt cân nhanh. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện có khối u bàng quang kích thước lớn (67x52x51mm) xâm lấn sâu, được chẩn đoán là Carcinoma niệu mạc. Bệnh nhân đồng thời mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và tăng huyết áp.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Nguyễn Trãi phẫu thuật bàng quang cứu người đàn ông

Sau khi hội chẩn kỹ, các bác sĩ quyết định phẫu thuật triệt căn tối ưu nhất hiện nay là cắt bàng quang tận gốc kèm chuyển lưu nước tiểu theo phương pháp Bricker.

Thay vì chỉ đưa trực tiếp niệu quản ra da như các kỹ thuật truyền thống trước đây, phương pháp Bricker sử dụng một đoạn hồi tràng (ruột non) của chính bệnh nhân để làm cầu nối dẫn nước tiểu ra ngoài. Kỹ thuật này không chỉ giúp đảm bảo lấy sạch tế bào ung thư mà còn mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh sau mổ, giảm thiểu các biến chứng về nhiễm trùng và hẹp niệu quản.

Ca mổ thành công sau hơn 6 giờ. Việc ứng dụng công nghệ dao Ligasure hiện đại đã giúp kiểm soát chảy máu tốt trong suốt quá trình bóc tách các mô phức tạp và nạo hạch chậu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tích cực với chế độ dinh dưỡng và vật lý trị liệu tại giường. Chỉ sau 1 tuần, vết mổ đã lành tốt, tình trạng nước tiểu trong và bệnh nhân đã có thể xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y-bác sĩ.

Tránh xa thuốc lá Bác sĩ khuyến cáo tỉ lệ ung thư bàng quang ở nam cao hơn nữ. Yếu tố nguy cơ chính là hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động. Ngoài ra, những người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, phẩm nhuộm, cao su hoặc kim loại cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. Người dân hết sức lưu ý đến các dấu hiệu gợi ý như tiểu máu, đặc biệt là tiểu máu dai dẳng và tái phát, rất có thể gợi ý tình trạng bệnh. Lúc này, nên đi khám sớm để được thăm khám, tư vấn và thực hiện các đánh giá cần thiết. Việc khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên là một cách thức giúp tầm soát bệnh ở những giai đoạn sớm và tăng khả năng điều trị triệt căn bảo tồn bàng quang.







