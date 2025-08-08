HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Người đàn ông nước ngoài đi xe phân khối lớn tử vong khi va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân

Hoàng Nguyễn

(NLĐO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy phân khối lớn và 2 ô tô trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) lúc sáng sớm đã khiến một người nước ngoài tử vong tại chỗ.

Ngày 8-8, Đội cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Người đàn ông nước ngoài đi xe phân khối lớn tử vong khi va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân - Ảnh 1.

Chiếc xe máy bị biến dạng sau vụ tại nạn. Ảnh: OFFB

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng nội thành đi sân bay Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô và xe máy phân khối lớn.

TIN LIÊN QUAN

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, các phương tiện đều bị hư hỏng, trong đó xe máy phân khối lớn bị biến dạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người nước ngoài. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Người đàn ông nước ngoài đi xe phân khối lớn tử vong khi va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân - Ảnh 2.

2 chiếc ô tô liên quan tới vụ tai nạn. Ảnh: OFFB

Người đàn ông nước ngoài đi xe phân khối lớn tử vong khi va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân - Ảnh 3.

Tại hiện trường, chiếc xe máy phân khối lớn biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ kéo dài.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Va chạm với xe tải trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên tử vong tại chỗ

(NLĐO)- Đang đi xe máy trên cầu Nhật Tân, nam thanh niên bất ngờ va chạm mạnh với xe tải chở vật liệu xây dựng đang đi cùng chiều và tử vong tại chỗ.

Người dân đi qua cầu Nhật Tân cần biết thông tin quan trọng này

(NLĐO)- Từ ngày 16 đến 20-2, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân (TP Hà Nội) hướng Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp, từ ngày 21 đến 22 sẽ cấm các phương tiện theo chiều ngược lại

Cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân, chới với giữa sông Hồng

(NLĐO)- Nhận được tin báo có người nhảy cầu Nhật Tân (Hà Nội) xuống sông Hồng, cảnh sát đã huy động lực lượng ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

tai nạn tai nạn giao thông tai nạn ở cầu Nhật Tân xe phân khối lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo