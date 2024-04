Người đàn ông ở Quảng Nam đốt nhà sau khi chém vợ

Ngày 19-4, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết đang tạm giữ hình sự ông Đỗ Văn Thành (SN 1962, trú thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP Hội An).

Bà H. được người dân đưa đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 11 giờ 45 phút trưa 18-4, do mâu thuẫn gia đình, ông Thành đã dùng dao chém vợ là bà N.T.H (SN 1960) khi bà H. đang bán thịt tại chợ Hội An.

Phát hiện sự việc, mọi người can ngăn và đưa bà H. đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Lực lượng chức năng vất vả khống chế ngôi nhà ông Thành đốt cháy

Về phần ông Thành, sau khi chém vợ thì chạy về châm lửa tự đốt nhà.

Phát hiện vụ cháy, người dân đã điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, khống chế đám cháy.