Người đàn ông ở Tây Ninh phát tán thông tin xuyên tạc, xâm hại uy tín cơ quan nhà nước

Ngày 10-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.A.H. (ngụ phường Trảng Bàng) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xâm hại uy tín cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Người đàn ông ở Tây Ninh bị xử phạt hành chính

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông H. thường xuyên chia sẻ, phát tán nhiều clip từ kênh của Lê Trung Khoa – đối tượng đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù.

Theo cơ quan chức năng, các nội dung được ông H. chia sẻ có tính chất xuyên tạc sự thật, xúc phạm, xâm hại uy tín của các cơ quan nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân; vi phạm quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông H. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thời gian qua, lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và nhu cầu vui xuân, đón Tết của người dân.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, tránh vi phạm pháp luật.