Người đàn ông ở TP HCM bị chó, rắn cắn tử vong

Ngày 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết trên địa bàn xã Nghĩa Thành và Xuân Sơn (TP HCM) vừa xảy ra 2 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Trường hợp thứ nhất là bà V.T.N. (SN 1978, ngụ xã Nghĩa Thành). Ngày 10-8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau cơ và đến khám tại Phòng khám Đa khoa Sài Gòn – Châu Đức.

Một ngày sau, tình trạng trở nặng, bà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM nhưng đã tử vong vào ngày 12-8. Gia đình cho biết bà N. có nuôi 6 con chó, trong đó còn 1 con chưa được tiêm vắc -xin phòng dại. Hịện đàn chó vẫn khỏe mạnh bình thường.

Người dân đưa chó, mèo đi tiêm phòng định kỳ để phòng bệnh dại

Ca tử vong thứ hai là ông N.Đ.N. (SN 1974, trú xã Xuân Sơn). Khoảng 4-5 tháng trước, ông từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm ngừa. Cách đó 2 tuần trước khi nhập viện, ông N. bị rắn cắn ở mu bàn tay trái, có đi lấy nọc rắn ở người quen và không điều trị gì.

Ngày 7-8, ông xuất hiện các triệu chứng điển hình như sợ gió, sợ nước, khó nuốt... và được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xác định ông dương tính với virus dại. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong ngày 12-8.

Ngay sau khi có thông tin, ngành y tế và thú y địa phương đã khẩn trương điều tra dịch tễ, tiêm bổ sung vắc-xin cho các trường hợp chó, mèo chưa được tiêm, đồng thời khuyến cáo người thân, người tiếp xúc gần với bệnh nhân tiêm phòng dự phòng.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó mèo cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút, sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch thích hợp, không băng kín vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vắc-xin huyết thanh kháng dại theo hướng dẫn. Việc tiêm phòng phải được thực hiện đầy đủ, kịp thời trước khi xuất hiện triệu chứng thì mới có tác dụng bảo vệ tính mạng.

Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các địa phương siết chặt quản lý chó, mèo, xử lý nghiêm trường hợp thả rông, chưa tiêm phòng; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại.