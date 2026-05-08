Thời sự

Người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất tử vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Nghe tiếng động mạnh phát ra từ khuôn viên toà nhà, lực lượng bảo vệ tại chung cư đi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong ở khu vực gần sảnh.

Sáng 8-5, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến một người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư C. (tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp tọa lạc tại phường Bãi Cháy) xuống đất thiệt mạng.

Người đàn ông chết sau cú ngã từ tầng 10 chung cư C . Tại Bãi Cháy - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7-5, tại khu vực dưới chân chung cư C., lực lượng bảo vệ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khuôn viên tòa nhà. Khi nhanh chóng kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt gần sảnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác định người đàn ông đã tử vong, tiến hành phong tỏa, căng dây bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra. Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi nhưng được yêu cầu không tiếp cận khu vực này.

Theo ghi nhận, chung cư C. là tổ hợp căn hộ và khách sạn tại phường Bãi Cháy, vị trí xảy ra vụ việc thuộc khu vực sinh sống của cư dân.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan

Thanh niên không mặc quần áo nghi rơi từ chung cư ở TP HCM

Thanh niên không mặc quần áo nghi rơi từ chung cư ở TP HCM

(NLĐO) - Sau tiếng động bất thường, bảo vệ chạy đến thì phát hiện một thanh niên không mặc quần áo, bị thương.

Cụ ông tử vong nghi rơi từ chung cư ở TP HCM

(NLĐO) - Nghe tiếng động rất mạnh, người dân chạy đến thì thấy cụ ông 74 tuổi đã tử vong dưới sảnh khuôn viên chung cư.

TP HCM: Bé gái rơi từ chung cư, tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Một bé gái đang xem tivi trong chung cư thì đi ra ngoài, rơi xuống đất tử vong tại chỗ khiến nhiều người vô cùng đau lòng.

