Thời sự Xã hội

Người đàn ông suýt mất mạng vì rơi xuống giếng hoang

Đức Anh

(NLĐO) - Nhờ triển khai tìm kiếm khẩn trương, Công an xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu sống một người đàn ông bị rơi xuống giếng hoang.

Ngày 15-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã kịp thời cứu sống một người dân địa phương bị rơi xuống giếng hoang trong lúc đi làm rẫy.

Đi làm rẫy, người đàn ông suýt mất mạng vì rơi xuống giếng hoang - Ảnh 1.

Các lực lượng phối hợp cứu ông Phan Văn Hóa lên khỏi miệng giếng hoang.

Trước đó, tối 14-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo của gia đình về việc ông Phan Văn Hóa (SN 1962, trú thôn Vĩnh Thuận) đi làm rẫy từ sáng nhưng đến tối vẫn chưa về nhà. Nhận định khả năng ông Hóa gặp nạn, lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm suốt đêm.

Đến sáng 15-10, qua mở rộng khu vực tìm kiếm, tổ công tác phát hiện ông Hóa bị rơi xuống một giếng bỏ hoang sâu khoảng 12 m trong rẫy keo của một người dân địa phương. 

Giếng này đã bị bỏ hoang từ lâu, không có thành bao, lại bị cây cối che phủ nên rất khó phát hiện. Từ miệng giếng, lực lượng chức năng quan sát thấy ông Hóa nằm bất động, hơi thở yếu ớt.

Do địa hình hiểm trở và không có phương tiện chuyên dụng, Công an xã Phù Mỹ Bắc đã liên hệ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Gia Lai) đến hỗ trợ.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, các lực lượng đã đưa ông Hóa lên mặt đất an toàn, bàn giao cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện sức khỏe của ông Hóa hiện đã qua cơn nguy kịch.

