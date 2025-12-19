HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người đàn ông từ Hà Nội tới Ninh Bình phá két sắt trộm tiền vàng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an ở Ninh Bình vừa nhanh chóng điều tra, bắt một người đàn ông từ Hà Nội đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền vàng

Ngày 19-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Duy Tân (Ninh Bình) vừa điều tra, truy xét, bắt giữ Đặng Xuân Trường (SN 1990, ngụ thôn Thọ Vực, xã Hòa Xá, TP Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đặng Xuân Trường là nghi phạm đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền vàng.

Bắt người đàn ông từ Hà Nội xuống Ninh Bình phá két sắt trộm tiền vàng - Ảnh 1.

Đặng Xuân Trường từ Hà Nội xuống Ninh Bình phá két sắt trộm tiền vàng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, Công an phường Duy Tân nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Hoành (SN 1973, ngụ phường Duy Tân, tỉnh Hà Nam) về việc ngày 15-12, ông Hoành phát hiện bị kẻ gian phá cửa, đột nhập vào nhà, phá két sắt, trộm cắp số tiền 80 triệu đồng và 0,5 chỉ vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tân đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện bắt giữ Đặng Xuân Trường, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện gây án.

Bắt người đàn ông từ Hà Nội xuống Ninh Bình phá két sắt trộm tiền vàng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ phá két sắt, trộm cắp

Hiện, vụ án đang được Công an Ninh Bình xử lý theo quy định của pháp luật.

