Chiều 9-9, theo thông tin từ ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết một người dân trên địa bàn vừa tử vong do bị ong đốt.

Người thân đưa ông N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ảnh: A. Sơn

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1, xã Anh Sơn) chèo thuyền ra mép sông để cắt cỏ mang về cho cá ăn.

Đến gần trưa, không thấy ông N. về, người vợ lo lắng đi tìm. Đến bờ sông, vợ ông N. phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh mép nước nhưng không thấy người đâu.

Trong lúc đi dọc mép sông tìm kiếm, người này bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt.

Ông N. sau đó được người thân đưa đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, ông N. đã không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông N. thuộc diện cận nghèo, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng bà con hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nạn nhân.