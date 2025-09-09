HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Người đàn ông tử vong sau khi bị đàn ong vây đốt

Đức Ngọc

(NLĐO) - Đi cắt cỏ, bất ngờ bị đàn ong vây đốt, người đàn ông tử vong sau đó.

Chiều 9-9, theo thông tin từ ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết một người dân trên địa bàn vừa tử vong do bị ong đốt.

Người đàn ông tử vong sau khi bị đàn ong vây đốt tại Nghệ An - Ảnh 1.

Người thân đưa ông N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Ảnh: A. Sơn

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông P.V.N. (SN 1974, trú thôn 1, xã Anh Sơn) chèo thuyền ra mép sông để cắt cỏ mang về cho cá ăn.

Đến gần trưa, không thấy ông N. về, người vợ lo lắng đi tìm. Đến bờ sông, vợ ông N. phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh mép nước nhưng không thấy người đâu.

Trong lúc đi dọc mép sông tìm kiếm, người này bàng hoàng phát hiện chồng nằm bất động ngay gần một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt. 

Ông N. sau đó được người thân đưa đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ong đốt quá nhiều, ông N. đã không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông N. thuộc diện cận nghèo, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng bà con hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho nạn nhân.

Tin liên quan

2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

(NLĐO) - Trên đường trở về nhà sau khi đem cơm cho chồng, một phụ nữ và con trai ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết.

Người đàn ông 31 tuổi bị ong đốt tử vong

(NLĐO) – Trong lúc vào rừng lấy tổ ong vò vẽ, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam không may bị ong đốt dẫn đến tử vong.

Bị đàn ong đốt khi sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé tử vong

(NLĐO) - Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, cháu bé 26 tháng tuổi đã bị đàn ong vò vẽ ở trong vườn đốt nhiều nốt vào người khiến cháu tử vong sau đó.

