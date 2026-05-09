Pháp luật

Người đàn ông tự xưng kiến trúc sư, chủ doanh nghiệp gây náo loạn khu chợ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tự xưng chủ doanh nghiệp, gây rối trật tự công cộng, xem người dân địa phương "người dân tộc" kém cỏi, người đàn ông bị khởi tố.

Ngày 9-5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Lạng Sơn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Tiến Dũng (SN 1995), trú tại tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Dần (SN 1986), trú tại xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn. 

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giữ Trần Tiến Dũng. Ảnh: VKS

Các lệnh, quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Theo kết quả điều tra, sáng 6-5, Trần Tiến Dũng vào một cửa hàng tạp hóa ở chợ Điềm He rồi xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Dần dẫn đến các đối tượng xảy ra cãi chửi, xô xát, đánh nhau làm náo loạn cả khu chợ, gây mất an ninh trật tự, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng hoạt động mua bán tại khu vực.

Khi được mọi người can ngăn, Dũng tỏ thái độ trịnh thượng, khoe mẽ rằng bản thân là chủ doanh nghiệp, có bằng thạc sĩ, kiến trúc sư cùng các "chiến tích làm từ thiện" và coi người dân địa phương thuộc "dạng người dân tộc" kém cỏi. Chính vì điều này dẫn đến người dân phẫn nộ, đôi co… Khi lực lượng Công an đến giải quyết, Trần Tiến Dũng không chấp hành yêu cầu làm việc, có thái độ chống đối lực lượng chức năng.

- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt giữ Lê Văn Dần. Ảnh: VKS

Sau đó, Trần Tiến Dũng còn đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho rằng được Công an xã Điềm He chở đi lấy xe, mời ăn cơm là hoàn toàn sai sự thật, không đúng bản chất vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn hoàn tất hồ sự, xử lý các đối tượng theo quy định.

