Thời sự

Người dân phản đối trại heo gây ô nhiễm môi trường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chính quyền xã Quảng Bình (Thanh Hóa) đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin người dân phản đối trại heo tồn tại hàng chục năm gây ô nhiễm môi trường

Ngày 23-10, đại diện UBND xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin phản ánh của người dân thôn Xa Thư (xã Quảng Bình) về việc trại heo của gia đình ông Lê Đình Chuân đóng trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành xác minh, làm rõ.

Người dân phản đối trại heo gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Khu vực trại heo bị người dân thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa phản ánh gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân thôn Xa Thư (xã Quảng Bình), trại heo của gia đình ông Lê Đình Chuân đã chăn hàng chục năm qua, gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. "Nhiều năm qua, trang trại này đã gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần đến chính quyền địa phương (thời điểm chưa sáp nhập), tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện"- một người dân thôn Xa Thư bức xúc.

Theo nhiều người dân, trại heo được xây dựng rất gần khu dân cư nên những hôm nồm trời, thời tiết nắng nóng, mùi hôi thối nồng nặc bay vào khu dân cư. "Trại heo không chỉ gây ô nhiễm cho thôn chúng tôi mà còn ảnh hưởng đến các thôn khác của xã Quảng Ninh. Chúng tôi mong muốn chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm để trả lại môi trường trong sạch cho bà con"- một người dân cho hay.

Qua quan sát, trại heo này được xây dựng tại một khu đất rộng hàng ngàn m2 tại một cánh đồng, sát khu dân cư thôn Xa Thư (xã Quảng Bình). Trang trại được xây dựng tường rào cao bao quanh.

Người dân phản đối trại heo gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Người dân thôn Xa Thư cho biết đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện

Đại diện UBND xã Quảng Bình cho biết qua kiểm tra thực tế trại heo có mùi hôi thối, còn chưa ghi nhận việc xả thải ra môi trường. "Xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra làm việc với chủ trang trại để làm rõ việc đăng ký bảo vệ môi trường và số lượng đàn nuôi. Nếu phát hiện vi phạm, xã sẽ yêu cầu khắc phục"- đại diện UBND xã Quảng Bình cho hay.

Cũng theo đại diện xã Quảng Bình, quy mô chăn nuôi tại trại heo của gia đình ông Chuân là 1.500 con, hiện tại đang nuôi khoảng 1.000 con. Để có căn cứ xử lý, xã này cho biết sẽ đề nghị cơ quan chuyên môn sử dụng thiết bị đo chuyên dụng để xác định mức độ ô nhiễm, từ đó mới có căn cứ đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo.

Cục Cảnh sát môi trường vào cuộc vụ trại heo gây ô nhiễm ở Thanh Hóa

Cục Cảnh sát môi trường vào cuộc vụ trại heo gây ô nhiễm ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Trước việc người dân tập trung phản đối trại heo gây ô nhiễm ở Thanh Hóa, Cục cảnh sát C05 Bộ Công an đã vào cuộc.

Vừa hoạt động trở lại, trại heo công suất 60.000 con/năm lại gây mùi hôi thối

(NLĐO)- Được cho phép hoạt động trở lại sau sự cố gây mùi hôi thối hồi giữa năm 2024, nhưng chỉ sau ít ngày, trại heo công suất 60.000 con/năm lại gây mùi.

Trại heo hàng chục ngàn con từng gây mùi hôi thối được nuôi heo trở lại

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa vừa cho phép trang trại heo từng gây mùi hôi thối khiến hàng ngàn hộ dân "khốn khổ" ở huyện Lang Chánh được nuôi heo trở lại

Thanh Hóa trại heo trại heo gây ô nhiễm trại heo gây hôi thối
