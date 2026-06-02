Thời sự Xã hội

Người dân phát hiện 2 con vượn quý hiếm ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO) - Hai con vượn má đen, má trắng quý hiếm được người dân phát hiện, bàn giao cho cơ quan chức năng TP Đồng Nai.

Ngày 2-6, UBND xã Bom Bo (TP Đồng Nai) phối hợp cơ quan chức năng đã bàn giao 2 con vượn má đen, má trắng cho đơn vị cứu hộ động vật.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hai con vượn được người dân phát hiện, bàn giao cơ quan chức năng

Cả 2 con vượn (4 kg và 6 kg) đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các cơ quan chức năng xã Bom Bo đã tiếp nhận 2 con vượn má vàng, má trắng quý hiếm do người dân trên địa bàn bàn giao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bom Bo phối hợp lực lượng UBND xã xử lý.

Theo UBND xã Bom Bo, việc người dân chủ động bàn giao 2 con vượn cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng là hành động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Ảnh 3.

Các con vượn đã được bàn giao cho trung tâm cứu hộ động vật

Qua đó, UBND xã Bom Bo tiếp tục khuyến khích người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý, cứu hộ theo đúng quy định.

